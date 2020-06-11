В Украине могут ввести нулевое, или одноразовое, декларирование. Оно предусматривает, что указать можно только те доходы, которые лицо сочтет нужным. В правительстве планируют, что это произойдет еще в течение 2020 года.

Під час пресконференції з нагоди 100 днів роботи уряду Денис Шмигаль вказав імовірні строки запровадження нульового декларування. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами Шмигаля, уряд наразі працює над тим, щоб до кінця року ввести нульове декларування, як елемент залучення додаткового капіталу в українську економіку.

Що відомо про нульове декларування

Станом на сьогодні юридичного поняття "нульової" декларації немає в українському законодавстві. Як розмовний цей термін вживається підприємцями щодо податкової декларації з відсутністю доходу (збитковістю).

Це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану "нульову декларацію".

Що таке "нульова декларація"? Це механізм легалізації доходів, який дає змогу протягом певного періоду задекларувати всі доходи, отримані до певної дати, та сплатити з них податок.

В одноразовій декларації треба вказати:

активи фізичних осіб у вигляді валютних цінностей,

цінних паперів,

рухоме і нерухоме майно,

об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб,

інші майнові та нематеріальні активи – як в Україні, так і за кордоном.

Як це працюватиме

Громадянин повинен на свій розсуд вказати дохід, який був витрачений на вищезазначене майно, але з якого не було сплачено податок на доходи фізосіб (ПДФО) і сплатити податок нижче звичайної ставки – 9%.

Після завершення кампанії нульового декларування податківці повинні все перевірити.

Зверніть увагу! Наприкінці травня президент Володимир Зеленський закликав уряд розробити законопроєкт про одноразове декларування протягом трьох місяців.