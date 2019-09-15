Обещания реформ, шутки и иностранные смотрины: о чем говорили на форуме YES 2019

На Ялтинском форуме YES три дня искали счастье, говорили о популизме и устраивали международные смотрины для президентской команды. За это время политики новой украинской власти анонсировали реформы и приоткрыли занавес своих политических планов, а в кулуарах впервые появился олигарх Игорь Коломойский.

"Счастье сейчас" – этот лозунг стал темой нынешнего форума. Его проводят уже в шестнадцатый раз, после аннексии Крыма – традиционно в Мыстецком арсенале.

Важно! Я вел маленькую борьбу, о которой никто не знал, – Сенцов пришел на форум YES

В этом году исследовали потребности людей для счастья. К примеру, украинцы больше всего стремятся к благополучию своих детей. И вместе с китайцами самая оптимистичная нация – верят, что будут счастливы за 5 лет.

Форум стал площадкой для кулуарного разговора Запада и новой украинской власти. Мировые лидеры ехали предупредить: популизм – это опасно. Команда Зеленского попыталась им объяснить себя. Мол, у них есть чувство юмора и серьезные намерения, а в команде – авторитетные реформаторы.

Экономическое чудо для Украины

Об этом, а также переписи населения уже в этом году и реформе всей системы – говорил премьер-министр Алексей Гончарук. Это его первое публичное выступление за почти месяц на посту.



Алексей Гончарук на форуме YES / Фото Марии Писаренко

Гончарук подчеркнул, что в ближайшие пять лет они планируют рост экономики до 40%. Так сначала хотят открыть рынок земли и начать ее продавать, потом провести масштабную приватизацию и навести порядок с монополиями. Приобщиться к развитию страны Гончарук призвал и инвесторов. Он отметил, что сейчас зайти в Украину дешево, но взамен можно заработать немало денег.

Затронули и вопрос "Северного потока-2", который строит Россия за пределами украинской газо-транспортной системы. Гончарук напомнил, что не стоит надеяться, что другие страны будут подрывать свою экономику ради Украины.

Нам нужно начать трезво смотреть на мир. Каждая страна будет защищать свой бизнес, своих инвесторов, своих граждан, свои территории и интересы. Мы должны делать так же и строить свои планы,

– ответил Гончарук.

В зале конференции Ялтинская европейская стратегия его слушали не только украинские политики и эксперты, но и иностранные гости. Многие из них – классические западные политики, которые к обещаниям молодых относятся скептически.

Какой должна быть украинская школа

Министр образования и науки Анна Новосад отметила: если они не начнут с системы школьного образования, то успеха не достигнут.

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"Кого мы хотим видеть выпускниками школ? Возможно, больше гуманитариев, больше инженеров – я не знаю, нам нужно вместе с вами обсуждать. Но я точно знаю, что счастливы будут только те личности, которые смогут быть творческими, открытыми и способными делать собственный выбор", – сказала Новосад.



Анна Новосад на форуме YES / Фото с официальной страницы Минобразования

Украинская школа, к сожалению, переняла все негативы, которые были в советской системе, констатировала Новосад. Поэтому еще одна задача Министерства образования – изменение системы отношений между учениками и учителями в школах.

Очень часто она (школа) построена на страхе и боязни, который пронизывает все отношения: учитель-ученик, ученик-директор, директор-министерство... Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал – говорить об успешных и счастливых гражданах мы не сможем,

– подытожила чиновница.

Заявления Зеленского на форуме YES

Накануне в этом же убеждал и Владимир Зеленский. Иностранные гости наблюдали за ним до сих пор с удивлением и интересом. Президент говорил образно, и опрашивал зал, что для них счастье, а Украину сравнил с семейным столом, за которым есть пустые стулья. Он заверил, что с Донбасса члены этой семьи вернутся с победой, а из плена – уже совсем скоро.



Зеленский на форуме YES

Чтобы сделать Украину счастливой, по мнению Зеленского, нужно побороть врага, и не только внешнего.

Нужно побороть бедность, коррупцию и, извините, зависть. Счастье украинской семьи – все за столом, без пустых стульев. Гражданам нужно вернуть веру в справедливость. Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах,

– добавил Зеленский.

Появление Олега Сенцова приветствовали стоя, гости плакали и горячо аплодировали. Он подарил Зеленскому свою тюремную банку из-под чая с биркой узника.

В кулуарах конференции ходят мировые лидеры, президенты Эстонии и Финляндии, экс-генсек НАТО Андерс фог Рассмусен, бывшие руководители Британии, Катара, Колумбии. Впрочем, их всех своим появлением затмил украинский олигарх Игорь Коломойский. Он впервые пришел на форум. Толпа журналистов устроила ему часовой допрос под камерами.



Коломойского тоже увидели в кулуарах

"95 Квартал" и шутки на английском

VIP-гостей угощали в зоне, закрытой для прессы. Там Коломойского обнимал организатор Ялтинского форума олигарх Виктор Пинчук. Несмотря на то, что десятилетие в Лондоне пытался отсудить у него 2 миллиарда долларов.

Развлекать их пришел "95 Квартал", шутили на английском. Над миниатюрами о международных отношениях и Юлии Тимошенко с косой смеялись и украинцы, и европейцы. На сцене впервые вместе появляются оригинал и копия – Зеленский и актер Юрий Великий, который теперь пародирует президента.

Зеленский выступает с актером, который его пародирует: видео

Какие на самом деле впечатления из Киева домой повезут сотни иностранных гостей конференции – покажет встреча Зеленского и Трампом. Ее в американском посольстве обещают уже в конце сентября. А еще – будущее заявление Международного валютного фонда. Сейчас его делегация как раз в Киеве и решает, стоит ли Украине выдать новый финансовый транш.

Что известно о форуме YES-2019? 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.