Очереди и пустота – символы новой жизни в Луганске

Луганск, "Госбанк", середина дня. Если быть точной, ровно 13:00. Из семи окон обслуживания клиентов работают только два – остальные на перерыве или не работают по техническим причинам.

Очередь на вид на полчаса, человек по шесть-восемь в каждое окно. Кто-то снимает пенсию, кто-то зарплату, чтобы не оставлять от не круглых сумм в банкоматах никаких остатков... В этом вообще природа здешних жителей – не доверять своего никому. Прошли уже, обожглись летом 2014 года, когда у многих зависли на карточках пенсии, зарплаты, социальные выплаты...

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А прежние банки так и не вернулись в новую странную жизнь непризнанного "государства". Поэтому все свое снимается сразу, в тот же день, без промедления и целиком. Хотя есть уже новые карточки нового местного "банка", и деньги можно было бы снимать не в тот же день и с меньшими очередями.

Но причин основных две – недоверие местным банкам и тотальное отсутствие денег у большинства бюджетников. И все бегут сломя голову в эти очереди. Я спросила у охранника, почему не работают пять касс из семи. И охранник ответил, повысив голос и не снимая руки с приклада автомата, что, мол, две кассы из этих неработающих пяти не работают совсем – читайте, там написано. И еще, что за разговоры в зале он выведет всех, оставив только по два человека у кассы. И люди шепчутся, переговариваются вполголоса, с оглядкой, нарываясь время от времени на окрики того молодого парня с автоматом. Зарплата у него, кстати, всего-то пять тысяч рублей при графике неделя – через неделю. Вот и срывает зло от безденежья и нереализованные амбиций на нас, ждущих лучшей жизни под кассами.

Я стояла час. Не так уж мало для оплаты коммунальных платежей. Передо мной женщина полчаса оплачивала коммунальные платежи за пятерых, а очередь психовала. Люди вообще стали очень нервными, все реакции обострены до предела. Никто не хочет ждать, терпеть, уступать...

Вошла пара – она с черной траурной повязкой на голове, заплаканная. Просят охранника помочь пройти без очереди, пришли за деньгами на погребение. Обычно в таких ситуациях нет времени и сил ждать. Но охранник, привычно не спуская руки с приклада, говорит на весь зал:

Мне что – за руку вас провести через очередь? Просите людей, может, пропустят.

И пара в трауре, потоптавшись, становится в конец очереди, не решаясь ни о чем просить обозленных ожиданием людей.

Через час моего ожидания открываются другие окна, в которых закончился перерыв. И было бы логично прийти мне через этот час, а не стоять внутри все это время, но снаружи еще большая очередь. Все ждут. Привычно ждут.

Очереди и пустота стали символами новой жизни в "республике". Не сервис, изобилие товара или лучшая жизнь, а прямые отсылы к коммунистическому прошлому с "гастрономами" и "универмагами", очередями, странными названиями вроде гастронома "Пролетарского" и качества товара вовсе не как в СССР. Колбаса, содержащая мясо. Сырный продукт. Заменители привычных продуктов и былой жизни. Только очереди и человеческая злость неподдельные, настоящие.

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