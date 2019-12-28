Обвиняемым в теракте в Харькове дали пожизненное и освободили из-за обмена

Фрунзенский райсуд Харькова признал виновными и приговорил трех обвиняемых в теракте 2015 года у Дворца спорта к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Однако до вступления в силу приговора их выпустили под личное обязательство.

Меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство обвиняемым Владимиру Дворникову Виктору Тетюцкому и Сергею Башлыкову изменили сразу в зале суда. Приговор они слушали в режиме видеоконференции.

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Ходатайство об освобождении обвиняемых под личное обязательство подал прокурор Владимир Лымарь. По предварительным данным, Дворникова, Тетюцького и Башлыкова внесли в список на обмен с Россией удерживаемыми лицами и 29 декабря их передадут подконтрольным РФ боевикам.

Приговор Дворников, Тетюцький и Башлыков слушали в режиме видеоконференции и свою вину не признали. После того, как их освободили в зале суда, люди начали кричать "Ганьба".

Что известно об обвиняемых в теракте в Харькове:

Владимир Дворников – 41-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;

Виктор Тетюцкий – 37-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;

Сергей Башлыков – 33-летний житель Харькова.

Что известно о теракте в Харькове? Он произошел 22 февраля 2015 года во время мирного марша, посвященного памяти героев Небесной Сотни возле Дворца спорта. Рядом с колонной активистов, которые двигались с сине-желтыми флагами, сработала заложенная на обочине бомба.



В результате мощного взрыва на месте погибли координатор местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник Андрей Рыбальченко из сопровождения колонны и двое подростков, в том числе 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук. Еще девять человек получили травмы.