Очередной смертельный пожар произошел в Одессе: люди погибли в жилом доме

В Одессе произошел еще один смертельный пожар. На этот раз в квартире жилого дома на улице Святослава Рихтера, 125/1. В результате погибли два человека.

Как пишет местное издание "Думская" со ссылкой на жителей дома, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Всего в здании 9 этажей.

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Известно, что в квартире, где произошел пожар, жил парень (по другим данным, 56-летний мужчина), у которого было психическое заболевание. Что касается личности другой жертвы, то информации нет. Телеграм-канал "Ху**вая Одесса" пишет, что это также мужчина.



Место пожара в многоэтажке на Рихтера в Одессе Место пожара в многоэтажке на Рихтера в Одессе

В ГСЧС инцидент пока никак не комментируют. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Пожар, произошедший недавно на улице Троицкой в Одессе, потряс всю Украину. Возгорание произошло в здании экономического колледжа. По последним данным уже погибли 10 человек. А всего в результате трагедии пострадали около 30 человек.