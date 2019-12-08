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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Очередной смертельный пожар произошел в Одессе: люди погибли в жилом доме

      49 Читати новину українською
      В Одессе в квартире в многоэтажке произошел пожар: погибли два человека

      В Одессе произошел еще один смертельный пожар. На этот раз в квартире жилого дома на улице Святослава Рихтера, 125/1. В результате погибли два человека.

      Как пишет местное издание "Думская" со ссылкой на жителей дома, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Всего в здании 9 этажей.

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      Известно, что в квартире, где произошел пожар, жил парень (по другим данным, 56-летний мужчина), у которого было психическое заболевание. Что касается личности другой жертвы, то информации нет. Телеграм-канал "Ху**вая Одесса" пишет, что это также мужчина.

      В ГСЧС инцидент пока никак не комментируют. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

      Пожежа, Одеса, Загиблі, житловий будинок, Ріхтера

      Пожар, произошедший недавно на улице Троицкой в Одессе, потряс всю Украину. Возгорание произошло в здании экономического колледжа. По последним данным уже погибли 10 человек. А всего в результате трагедии пострадали около 30 человек.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Жертвы Новости Украины Пожар Новости Одессы
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