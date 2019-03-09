Одели мешок на голову и вывезли: жуткие воспоминания журналистов об оккупации Крыма

Во время аннексии Крыма в 2014 году против украинских журналистов "Крым.Реалии" работали российские оккупанты. Их телефоны прослушивали, а за каждым шагом следили. О пытках, избиениях и запугиваниях журналистов – читайте в материале.

Осман Пашаев

18 мая 2014 года в День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа журналист Осман Пашаев планировал стримить с площади Ленина.

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До площади журналист не дошел, ведь его захватила группировка "братья Мартояны", которая силой вела в офис компартий.

Я понял, что мы можем просто исчезнуть. Когда мы уже шли под их конвоем, то меня некоторые крымские татары узнали. Я их попросил обнародовать, что нас захватили и пока довели до компартии, то информация уже распространилась по социальным сетям,

– рассказал Осман Пашаев.

Их передали российской оккупационной полиции, которая могла бы посадить в тюрьму, однако из-за "братьев Мартоянов" журналист мог бы исчезнуть.



Журналист Осман Пашаев

В телефоне Османа Пашаева полиция увидела фото расстрелянных на Майдане людей. Из-за этих фотографий они завели дело "Убийство "Беркута" на Майдане". Журналиста сделали свидетелем по этому делу и назначили допрос в следственном комитете. Отсутствие базы данных на так называемой "границе" между оккупированным Крымом и Херсонской областью помогло журналисту бежать из полуострова.

Антонина Маровид

Команда Антонины Маровид была одной из первых, кто снимал БТР, которые ехали в Севастополь и Симферополь.

Ко мне подходила женщина и рассказывала, что Севастополь – это форпост России, а я слишком молода, поэтому этого не знаю. Человек, историк в университете Крыма, рассказывал, что украинский язык это результат надругательства поляков над русскими. Таких безумных теорий я не слышала никогда,

– вспомнила Антонина Маровид.

Приезжая в Крым, журналисты шифровались и брали технику в аренду уже на месте. Медийникам звонил человек из местного телеканала и говорил: "Сейчас выйдете из машины и пройдете за мной 500 метров. Если я убежусь, что за вами никто не следит, тогда вы сможете взять технику в аренду". Это все было чтобы получить маленькую любительскую камеру.

Левко Стек

На каждом шагу, где бы журналист ни был, где бы ни вытаскивал камеру, то подходили люди и спрашивали – для кого снимают, как зовут, требовали показать документы.

Я узнал, что происходит блокировка воинской части в Бахчисарае, там были люди, которые стояли вокруг воинской части. Это были гражданские, которые кому-то активно названиватли. Уже через считанные часы стало понятно, что они сообщали о надоедливом журналисте. Очень скоро я понял, что так просто работать в Крыму и снимать российских военных, которые блокируют наши воинские части, нельзя,

– рассказал Левко Стек.

Журналиста похитили неизвестные люди, которые были одеты в гражданское, но в бронежилетах и ​​с оружием. Вытащили мужчину силой, приставили оружие к голове, бросили на землю, надели наручники и мешок на голову. Тогда бросили на заднее сиденье автомобиля и увезли в неизвестном направлении.



Журналист Левко Стек

От всех личных вещей избавились и оставили на время в машине. По возвращении, выбросили Левка Стека в поле и сказали: "Убирайся! Тебе здесь больше не рады. Лучше не появляйся больше в Крыму. На этот раз мы тебя простили, но на следующий будет все гораздо хуже".

Стас Юрченко

Одними из первых действий российских войск был захват передающего центра Симферополя, отключение всех украинских телеканалов, радиостанций.

Двое мужчин схватили журналиста Стаса Юрченко за руки, начали их выкручивать, пытались отобрать фотоаппарат. Говорили: "Еще один кадр и мы тебя убьем".

Мне повезло, ведь недалеко был мой друг и фотограф, который увидел это все. Сначала сделал фото, а потом и меня освободил. То что он сделал и то, и то очень важно, ведь у меня есть какие-то документы для подтверждения, что это было,

– вспомнил Стас Юрченко.

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Конечно были и те коллеги, которых сложно так сейчас назвать. Они довольно быстро перешли на сторону российской пропаганды. Мы знали, что те с кем мы работали, проводили время после работы, стали активно докладывать ФСБ на своих же коллег и бывших друзей.