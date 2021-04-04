В Приморском районе Одессы 3 апреля водитель легковушки совершил наезд на 3 пешеходов, после чего скрылся с места инцидента. Однако правоохранителям удалось найти виновника ДТП.

Сообщение об аварии с пострадавшими возле Александровского сквера, что в Приморском районе Одессы поступило в полицию 3 апреля. Читайте также Авария скорой и легковушки в Одессе: водитель спецтранспорта вероятно заснул за рулем Что известно о ДТП Водитель автомобиля Hyundai наехал на 3 людей , которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних ребят с телесными повреждения доставлены в больницу. Виновника аварии поймали Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором уехал нарушитель. Ориентировку на задержание автомобиля передали всем экипажам патрульной полиции.

Впоследствии правоохранители нашли авто , у которого было характерное повреждение лобового стекла.

, у которого было характерное повреждение лобового стекла. Водитель признался, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

и скрылся с места происшествия. Для выяснения всех обстоятельств происшествия водителя передали следователю. Важно! Согласно законодательству, за оставление водителями места ДТП, к которому они причастны, предусмотрена ответственность – штраф в размере 3 400 гривен. Если в аварии пострадали люди, то водитель уже несет уголовную ответственность. Авария произошла около Александровского сквера в Одессе: смотрите карту