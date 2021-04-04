В Одессе водитель легковушки наехал на 3 пешеходов и скрылся с места аварии
В Приморском районе Одессы 3 апреля водитель легковушки совершил наезд на 3 пешеходов, после чего скрылся с места инцидента. Однако правоохранителям удалось найти виновника ДТП.
Сообщение об аварии с пострадавшими возле Александровского сквера, что в Приморском районе Одессы поступило в полицию 3 апреля.
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Что известно о ДТП
- Водитель автомобиля Hyundai наехал на 3 людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
- После этого мужчина скрылся с места происшествия.
- В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних ребят с телесными повреждения доставлены в больницу.
Виновника аварии поймали
- Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором уехал нарушитель. Ориентировку на задержание автомобиля передали всем экипажам патрульной полиции.
- Впоследствии правоохранители нашли авто, у которого было характерное повреждение лобового стекла.
- Водитель признался, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия.
- Для выяснения всех обстоятельств происшествия водителя передали следователю.
Авария произошла около Александровского сквера в Одессе: смотрите карту
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