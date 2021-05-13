В Государственном архиве Одесской области произошел пожар. Там загорелся один из кабинетов и возникло сильное задымление. О повреждении архивных материалов пока не сообщали.

Возгорание случилось в 7-этажном здании на улице Пироговская, 29. В Службу спасения "101" обратились в 11:04.

Другое событие Огонь был виден за десятки километров: в Ивано-Франковске бушевал крупный пожар – видео



Спасатели возле одесского архива, где произошел пожар / Фото "Думская"

Больше об этом пожаре

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Огонь полностью потушили через 13 минут после обращения. На фото с места видно, что в помещении было разбито одно окно.



Чрезвычайники лезут через окно в кабинет архива / Фото "Думская"

Общая площадь пожара была 1 метр квадратный. В видео "7 канала" работник ГСЧС рассказал, что загорелась техника. Однако какое именно устройство горело – неизвестно. В момент возгорания в помещении было 16 человек. Из них 14 – работники учреждения.



Одесский архив после тушения пожара / Фото "Думская"

Поскольку было сильное задымление, спасателям пришлось использовать противогазы и кислородные баллоны. Сейчас причину пожара еще не установили.



Скорая и пожарный автомобиль возле одесского архива, где произошел пожар / Фото "Думская"

Обратите внимание! Возле харьковской многоэтажки ночью 12 мая подожгли 3 легковушки. Там полностью сгорела Skoda Octavia. Также пламя повредило автомобили Honda HRV и Audi Q5. В сети опубликовали видео момента пожара.