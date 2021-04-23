Маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком в Одесской области: фото
На трассе Киев – Одесса вечером 22 апреля маршрутка с пассажирами превысила скорость и столкнулась с грузовиком. К счастью, погибших нет, однако 5 пассажиров пострадали.
Источник:Нацполиция Одесской области
Авария произошла возле села Старые Маяки. Правоохранители устанавливают детали ДТП, назначили ряд экспертиз.
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Что известно о ДТП в Одесской области
- В полиции сообщают, что авария произошла из-за того, что водитель маршрутного Mercedes-Benz Sprinter превысил скорость.
- В определенный момент он не справился с управлением, поэтому столкнулся с грузовой фурой Volvo, которая ехала впереди.
В Одесской области маршрутка и фура столкнулись на ходу / Фото Нацполиция
- 3 женщин в возрасте 31, 35 и 56 лет госпитализировали.
- Еще двум пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.
Изуродованная маршрутка после столкновения / Фото Нацполиция
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