На трассе Киев – Одесса вечером 22 апреля маршрутка с пассажирами превысила скорость и столкнулась с грузовиком. К счастью, погибших нет, однако 5 пассажиров пострадали.

Авария произошла возле села Старые Маяки. Правоохранители устанавливают детали ДТП, назначили ряд экспертиз. К теме Водитель Peugeot сбила 12-летних детей: громкое ДТП произошло под Днепром – видео Что известно о ДТП в Одесской области В полиции сообщают, что авария произошла из-за того, что водитель маршрутного Mercedes-Benz Sprinter превысил скорость.

В определенный момент он не справился с управлением, поэтому столкнулся с грузовой фурой Volvo, которая ехала впереди.

В Одесской области маршрутка и фура столкнулись на ходу / Фото Нацполиция 3 женщин в возрасте 31, 35 и 56 лет госпитализировали.

Еще двум пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.

Изуродованная маршрутка после столкновения / Фото Нацполиция Обратите внимание! В Одесской области 21 апреля произошло еще одно ДТП. Легковушка столкнулась с фурой, водитель автомобиля погиб, а пассажирку госпитализировали с многочисленными травмами.