Это случилось в поселке городского типа Великая Михайловка. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны и заместитель председателя "Объединения ветеранов, участников АТО Юг" Денис Жарков.

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По словам мужчины, этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Злоумышленник пришел пьяным на центральную площадь поселка.

Там он быстро снял флаг и убежал.

Когда мужчина отрезвел, понял, что совершил.

Тогда пришел в отделение полиции с флагом.

Рассказал, что ему что-то не понравилось в нем.

Поэтому он решил постирать флаг в фонтане на центральной площади.

По словам Жаркова, этот мужчина уже отличался другим хулиганством.

Что грозит за такие действия

Правоохранители квалифицируют этот случай, как мелкое хулиганство. Соответствующая статья предусматривает наложение штрафа от 51 до 119 гривен.

Однако по словам ветерана, этого недостаточно. Поэтому через несколько дней он планирует встретиться со злоумышленником. Мол, он должен извиниться за свой поступок перед жителями поселка.

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