Правоохранители выяснили, что 9-летний и 13-летний парни разбили окно и подожгли дом.

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Дети ворвались в закрытое помещение и начали играть с огнем. Это заметила соседка семьи и вызвала спасателей. Дети рассказали правоохранителям, что сделали это ради развлечения.

Отец остался один с 5 детьми

Чудом вследствие опасных развлечений никто не пострадал. Все потому, что в доме никого не было. Полицейские рассказали, что 36-летний мужчина находился в больнице вместе со своим трехмесячным младенцем. А 13-летняя девочка и 3 мальчиков в возрасте от 2 до 8 лет были у родственников. Мать детей недавно умерла.

В полиции открыли производство по статье 194 об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Поскольку к совершению преступления причастны несовершеннолетние, то за это будут отвечать их родители.



Несовершеннолетние подожгли дом отца-одиночки / Фото Нацполиции



Правоохранители открыли производство / Фото Нацполиции