Парень находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти жизнь несовершеннолетнего водителя.
Читайте также Обгонял грузовик: в Винницкой области в ДТП погибли отец и сын
Детали аварии в Одесской области
Подросток ехал за рулем мотоцикла Forte Ft125. 44-летний водитель легкового авто во время поворота налево не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который двигался по главной дороге.
Парень в результате сильного столкновения с автомобилем получил:
- травмы головы;
- политравму;
- ушибы;
- ссадины.
Его доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы. Правоохранители расследуют все обстоятельства аварии.
Полицейские установили, что водитель автомобиля не был в состоянии алкогольного опьянения. Мотоцикл подростка и легковушка были перемещены на штрафплощадку.
В полиции также отметили, что 14-летний парень не только не достиг возраста, с которого разрешено управление двухколесными транспортными средствами, но и время движения он был без мотошлема.
"В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей, которые позволили сыну пользоваться мотоциклом", – заявил начальник отделения полиции № 1 Подольского РУП Виталий Мельниченко.
Недавние ДТП, которые произошли в Одесской области
- 23 июля на трассе Киев – Одесса грузовой автомобиль врезался в отбойник и частично перекинулся. По словам очевидцев, водитель грузовика заснул, поэтому фура выехала на встречную полосу.
- На трассе Одесса – Рени произошло жуткое ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате сильного столкновения у автомобиля Renault оторвалась задняя часть. 54-летний водитель погиб на месте.
- 19 июля в аварии под Одессой погиб чиновник "Укравтодора". Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и столкнулся с полуприцепом грузовика DAF.