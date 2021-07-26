Парень находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти жизнь несовершеннолетнего водителя.

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Детали аварии в Одесской области

Подросток ехал за рулем мотоцикла Forte Ft125. 44-летний водитель легкового авто во время поворота налево не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который двигался по главной дороге.

Парень в результате сильного столкновения с автомобилем получил:

травмы головы;

политравму;

ушибы;

ссадины.

Его доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы. Правоохранители расследуют все обстоятельства аварии.

Полицейские установили, что водитель автомобиля не был в состоянии алкогольного опьянения. Мотоцикл подростка и легковушка были перемещены на штрафплощадку.

В полиции также отметили, что 14-летний парень не только не достиг возраста, с которого разрешено управление двухколесными транспортными средствами, но и время движения он был без мотошлема.

"В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей, которые позволили сыну пользоваться мотоциклом", – заявил начальник отделения полиции № 1 Подольского РУП Виталий Мельниченко.

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