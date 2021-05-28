Это случилось на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района 27 мая. На следующий день сообщили, что одного из злоумышленников уже задержали.

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  • Мужчины приехали на кладбище утром.
  • К ним подошла женщина, которой они показались подозрительными.
  • Молодые люди внезапно начали ее оскорблять.
  • Поэтому она во избежание конфликта направилась к дому охранника.
  • Один из этих "посетителей" кладбища достал оружие и начал стрелять вслед женщине.
  • На звуки выстрелов вышел 72-летний охранник.
  • В него злоумышленник уже попал.
  • Охранника госпитализировали с простреленной нижней челюстью и грудной клеткой.
  • Товарища задержанного еще разыскивают.

Стрылянина Кладовище Затриманий Фото поліції
Задержан за стрельбу на кладбище / Фото уголовного розыска