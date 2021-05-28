Это случилось на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района 27 мая. На следующий день сообщили, что одного из злоумышленников уже задержали.

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Мужчины приехали на кладбище утром.

К ним подошла женщина, которой они показались подозрительными.

Молодые люди внезапно начали ее оскорблять.

Поэтому она во избежание конфликта направилась к дому охранника.

Один из этих "посетителей" кладбища достал оружие и начал стрелять вслед женщине.

На звуки выстрелов вышел 72-летний охранник.

В него злоумышленник уже попал.

Охранника госпитализировали с простреленной нижней челюстью и грудной клеткой.

Товарища задержанного еще разыскивают.



Задержан за стрельбу на кладбище / Фото уголовного розыска

Обратите внимание! В Запорожье вечером 22 мая двое мужчин не смогли поделить очередь на "МакДрайв". В результате словесной перепалки произошла стрельба. Один из посетителей McDonald'S получил огнестрельное ранение.