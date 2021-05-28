Это случилось на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района 27 мая. На следующий день сообщили, что одного из злоумышленников уже задержали.
К теме Стрельба в школьном дворе в Одесской области: мужчина ранен
Больше о стрельбе
- Мужчины приехали на кладбище утром.
- К ним подошла женщина, которой они показались подозрительными.
- Молодые люди внезапно начали ее оскорблять.
- Поэтому она во избежание конфликта направилась к дому охранника.
- Один из этих "посетителей" кладбища достал оружие и начал стрелять вслед женщине.
- На звуки выстрелов вышел 72-летний охранник.
- В него злоумышленник уже попал.
- Охранника госпитализировали с простреленной нижней челюстью и грудной клеткой.
- Товарища задержанного еще разыскивают.
Задержан за стрельбу на кладбище / Фото уголовного розыска