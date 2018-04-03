Одна из стран может заблокировать Facebook из-за скандала с утечкой данных

Из-за скандала с утечкой данных в Facebook, в Индонезии могут запретить соцсеть. С такой инициативой выступил министр связи, если докажут, что Facebook используют для влияния на будущие выборы в стране.

Об этом пишет Mashable.

От Facebook также требуют предоставить отчет о сотрудничестве с британской компанией Cambridge Analytica, которую обвиняют в похищении данных 50 миллионов пользователей.

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"Если я должен буду закрыть их, тогда я это сделаю...Если вы не можете управлять своей платформой, чтобы поддерживать стабильность Индонезии, это означает, что ваше намерение находиться в стране – не для бизнеса, это для чего-то еще", – сказал министр.

Если страна все же заблокирует Facebook, это станет серьезным ударом для соцсети, так как в Индонезии есть большая доля пользователей Facebook. По данным Statista, соцсетью в стране пользуются около 130 миллионов человек. Это четвертый показатель среди стран мира.

Что известно о скандале с утечкой личных данных из Facebook? Недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможно благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.