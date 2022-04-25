В результате разрушений два человека получили ранения. Один из них – ребенок. Городской голова Александр Сенкевич попросил людей не пренебрегать правилами безопасности.

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Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно держаться подальше от окон, соблюдать правила двух стен или прятаться в укрытиях.

Берегите себя и своих родных!

– подчеркнул Сенкевич.

Обратите внимание: 26 апреля Николаевская областная станция переливания крови приглашает доноров с I группой резус (+), III группой резус (-) и IV группой резус (+) и (-). Адрес: переулок Радио, 2

Начало работы: с 8:00.

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