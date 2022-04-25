В результате разрушений два человека получили ранения. Один из них – ребенок. Городской голова Александр Сенкевич попросил людей не пренебрегать правилами безопасности.
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Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно держаться подальше от окон, соблюдать правила двух стен или прятаться в укрытиях.
Берегите себя и своих родных!
– подчеркнул Сенкевич.
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