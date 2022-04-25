Внаслідок руйнувань двоє людей отримали поранення. Одна з них – дитина. Міський голова Олександр Сєнкевич попросив людей не нехтувати правилами безпеки.
До теми Миколаїв обстріляли зі "Смерчів", а Очаків – протикорабельними X-35: відео наслідків
Він наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно триматися якомога далі від вікон, дотримуватися правила двох стін або ховатись в укриттях.
Бережіть себе і своїх рідних!,
– наголосив Сєнкєвич.
До теми – звернення голови Миколаївської ОВА в цей день: дивіться відео