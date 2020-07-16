Антимонопольный комитет возглавила Ольга Пищанская: что о ней известно
Верховная Рада 16 июля назначила на должность председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Предыдущего председателя АМКУ Юрия Терентьева парламент уволил 3 июля. Больше о Пищанской узнайте из ее биографии на 24 канале.
До назначения на должность председателя АМКУ Пищанская была исполняющей обязанности. А еще раньше – заместителем председателя комитета, сообщает 24 канал.
Как голосовала Рада Ольга Пищанская стала главой Антимонопольного комитета
Биография Ольги Пищанской
- Ольга Пищанская родилась 16 ноября 1975 года.
- Образование получила в Криворожском техническом университете по специальности промышленное и гражданское строительство.
- В 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.
- С 2010 года – сертифицированный проектный менеджер AFM.
Трудовая деятельность Пищанской
- С 1997 по 1999 год работала инженером-оператором персонального компьютера в ООО "Техпроцесс".
- С 1999 по 2004 год – инженер в проектно-конструкторском бюро. Впоследствии стала инженером первой категории на Криворожском государственном горно-металлургическом комбинате "Криворожсталь".
- С 2004 по 2015 год работала на "АрселорМиттал Кривой Рог".
- Несколько месяцев в 2016 году руководила отделом закупок механических материально-технических ресурсов в "Метинвесте".
- С декабря 2016 года до августа 2019 года – директор предприятия "Закупочные решения".
- Позже Пищанская стала коммерческим директором в "СТЭМ Инжиниринг". Там проработала до августа 2019 года.
- В сентябре 2019 года стала первым заместителем председателя АМКУ. После отставки Юрия Терентьева исполняла обязанности главы АМКУ.
Ольга Пищанская / Фото thepage.ua
Декларация Пищанской: что известно о деньгах и имуществе
- В своей декларации за 2019 год Пищанская указала, что имеет квартиру в Киеве, жилой дом и земельный участок в Софиевской Борщаговке, дачу и земельный участок в Севастополе.
- Относительно транспорта, то председатель АМКУ владеет автомобилем Volkswagen Tiguan.
- За год на работах в "Закупочных решениях" и в Антимонопольном комитете, а также на работе по совместительству в "Стэм Инжиниринг" Пищанская получила в целом 868 627 гривен зарплаты.
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Расследование о сестре Пищанской
Ранее СМИ опубликовали расследование, согласно которому сестра Ольги Пищанской – Светлана якобы руководит делами Президента Украины Владимира Зеленского в Италии, а также является одной из спонсоров партии "Слуга народа".
Я – сестра Светланы Пищанской. Но я хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину,
– цитирует Ольгу Пищанскую The Page.
На вопрос о возможном "кумовстве" Пищанская ответила так:
"Я считаю, что меня назначили как меня. Более того, я на этом настаиваю. Также в открытых источниках можно увидеть мой трудовой путь. Вы можете связываться с людьми, с которыми я раньше сотрудничала. Я этого не боюсь. Спрашивать, что люди обо мне думают, как со мной работалось".