Верховная Рада 16 июля назначила на должность председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Предыдущего председателя АМКУ Юрия Терентьева парламент уволил 3 июля. Больше о Пищанской узнайте из ее биографии на 24 канале.

До назначения на должность председателя АМКУ Пищанская была исполняющей обязанности. А еще раньше – заместителем председателя комитета, сообщает 24 канал.

Как голосовала Рада Ольга Пищанская стала главой Антимонопольного комитета

Биография Ольги Пищанской

Ольга Пищанская родилась 16 ноября 1975 года.

Образование получила в Криворожском техническом университете по специальности промышленное и гражданское строительство.

В 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

С 2010 года – сертифицированный проектный менеджер AFM.

Трудовая деятельность Пищанской

С 1997 по 1999 год работала инженером-оператором персонального компьютера в ООО "Техпроцесс".

С 1999 по 2004 год – инженер в проектно-конструкторском бюро. Впоследствии стала инженером первой категории на Криворожском государственном горно-металлургическом комбинате " Криворожсталь ".

". С 2004 по 2015 год работала на " АрселорМиттал Кривой Рог ".

". Несколько месяцев в 2016 году руководила отделом закупок механических материально-технических ресурсов в " Метинвесте ".

". С декабря 2016 года до августа 2019 года – директор предприятия " Закупочные решения ".

". Позже Пищанская стала коммерческим директором в " СТЭМ Инжиниринг ". Там проработала до августа 2019 года.

". Там проработала до августа 2019 года. В сентябре 2019 года стала первым заместителем председателя АМКУ. После отставки Юрия Терентьева исполняла обязанности главы АМКУ.



Ольга Пищанская / Фото thepage.ua

Декларация Пищанской: что известно о деньгах и имуществе

В своей декларации за 2019 год Пищанская указала, что имеет квартиру в Киеве, жилой дом и земельный участок в Софиевской Борщаговке, дачу и земельный участок в Севастополе.

Относительно транспорта, то председатель АМКУ владеет автомобилем Volkswagen Tiguan.

За год на работах в "Закупочных решениях" и в Антимонопольном комитете, а также на работе по совместительству в "Стэм Инжиниринг" Пищанская получила в целом 868 627 гривен зарплаты.

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Расследование о сестре Пищанской

Ранее СМИ опубликовали расследование, согласно которому сестра Ольги Пищанской – Светлана якобы руководит делами Президента Украины Владимира Зеленского в Италии, а также является одной из спонсоров партии "Слуга народа".

Я – сестра Светланы Пищанской. Но я хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину,

– цитирует Ольгу Пищанскую The Page.

На вопрос о возможном "кумовстве" Пищанская ответила так:

"Я считаю, что меня назначили как меня. Более того, я на этом настаиваю. Также в открытых источниках можно увидеть мой трудовой путь. Вы можете связываться с людьми, с которыми я раньше сотрудничала. Я этого не боюсь. Спрашивать, что люди обо мне думают, как со мной работалось".