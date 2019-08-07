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      Омелян успокоил аграриев и пообещал, что не допустит коллапса с перевозками продукции

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      Владимир Омелян
      Владимир Омелян / informator.news

      Владельцы грузов предупреждают о возможном коллапсе в период пиковых нагрузок.

      Из-за недостатка локомотивов наибольшие потери несут аграрии. "Укрзализныця" будет не способна доставить выращенное в порты.

      Министр инфраструктуры Владимир Омелян комментируя ситуацию заверил, что ищут решение.

      "Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить бесперебойность поставок, но мы должны также понимать, что в пиковые поставки, когда все одномоментно в течение одного месяца хотят вывезти в направлении портов или в западном направлении – соответственно складывается ажиотаж. Соответствующая проблема "Укрзализныци" – это даже не количество вагонов, а имеющееся количество локомотивов так называемой тяги, чтобы обеспечить эти перевозки. Над этим мы тоже работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время соответствующие решения, в том числе и кадровые, будут приняты."

      По мнению экспертов, чтобы избежать кризиса, при министерстве необходимо создать оперативный штаб и отдавать предпочтение украинским производителям перед транзитными грузами из России.

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      Теги: Укрзализниця Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
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