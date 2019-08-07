Омелян успокоил аграриев и пообещал, что не допустит коллапса с перевозками продукции

Владельцы грузов предупреждают о возможном коллапсе в период пиковых нагрузок.

Из-за недостатка локомотивов наибольшие потери несут аграрии. "Укрзализныця" будет не способна доставить выращенное в порты.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян комментируя ситуацию заверил, что ищут решение.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить бесперебойность поставок, но мы должны также понимать, что в пиковые поставки, когда все одномоментно в течение одного месяца хотят вывезти в направлении портов или в западном направлении – соответственно складывается ажиотаж. Соответствующая проблема "Укрзализныци" – это даже не количество вагонов, а имеющееся количество локомотивов так называемой тяги, чтобы обеспечить эти перевозки. Над этим мы тоже работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время соответствующие решения, в том числе и кадровые, будут приняты."

По мнению экспертов, чтобы избежать кризиса, при министерстве необходимо создать оперативный штаб и отдавать предпочтение украинским производителям перед транзитными грузами из России.