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      Онуфрий возглавил масштабный протест сербской церкви в Черногории: что об этом известно – фото

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      Тысячи людей вышли в субботу, 29 февраля, в столице Черногории Подгорице на протест Сербской православной церкви против закона, который, как они считают, избавит СПЦ церковной собственности. Возглавлял шествие митрополит УПЦ МП Онуфрий.

      Массовое мероприятие было организовано в честь праздника Симеона Мироточивого. Люди в колонне размахивали сербскими флагами и церковными знаменами, а также останавливались, чтобы помолиться. Об этом сообщает RTCG.

      Кстати: Верховный суд не позволял УПЦ МП сохранять свое название

      После богослужения Онуфрий сказал, что Черногория – интересная страна, известная во всем мире своей природой, богатой культурой и исключительной архитектурой из разных эпох.


      Протесты в Черногории / Фото rtcg.me

      В то же время, посольство Украины в Черногории 27 февраля опубликовало заявление по поводу анонсированного визита главы УПЦ МП в Черногорию. Украинские дипломаты заявили, что митрополит Онуфрий не уполномочен выражать взгляды большинства православных верующих Украины, или Православной церкви Украины.

      В посольстве отметили неуместность вмешательства и комментирования представителем РПЦ Онуфрием внутренних проблем Черногории от имени украинцев.

      Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербию и Россию в использовании православной церкви для подрыва независимости страны, ее членства в НАТО и попыток вступить в Евросоюз.

      Что известно о протестах в ЧерногорииПротесты в Черногории начались с декабря 2019 года после принятия закона, позволяющего государству получить собственность религиозной общины, если она не может доказать, что эта собственность принадлежала ей до 1918 года.

      Сербская православная церковь считает этот закон дискриминационным. По мнению СПЦ, он имеет целью захватить ее имущество в Черногории. СПЦ является крупнейшей конфессией в Черногории, небольшой страны с населением 620 тысяч человек.

      Сейчас Черногорская православная церковь находится в неканоническом статусе, не признанная мировым православием. Ее верующими считает себя около трети православных черногорцев. Около двух третей дальше причисляют себя к верующим Сербской православной церкви.

      Черногория на карте:

       

      Бьют днем и ночью, большие потери: пропагандист РФ в Сирии пожаловался на обстрелы Турции
      29 февраля
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Религия Протесты РПЦ Новости России Черногория Сербия УПЦ МП Новости политики
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