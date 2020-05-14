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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Во Львове с 15 и 18 мая планируют новые ослабление карантина: что откроют

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Ослабление карантина, Львов с 15 мая 2020: что откроют
У Львові запланували нове послаблення карантину / zaxid.net

Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове приняла решение о второй этап выхода из карантина в городе. Он запланирован постепенно на 15 и 18 мая, а в его рамках хотят открыть еще целый ряд учреждений, которые были закрыты еще с марта.

Об очередном ослаблении карантина в городе Льва сообщил его мэр Андрей Садовый.

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Что откроют во Львове с 15 мая:

  • визовые центры;
  • продажа одежды, белья и обуви в магазинах, которые имеют прямой выход на улицу;
  • непродовольственные рынки;

Что откроют во Львове с 18 мая:

  • магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;
  • поликлиники города.

Однако все эти заведения обязаны работать за соответствующими протоколами. Если зафиксируем нарушение – штраф и закрытие,
– отметил Андрей Садовый.

Впрочем дальнейшая судьба карантинных послаблений во Львове будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. По словам мэра, городские власти постоянно мониторят ситуацию.

"Если в течение трех дней процент положительных результатов будет больше чем 23% от количества протестированных за сутки, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений", – рассказал городской голова.

К слову, комиссия также одобрила выделение 10 миллионов гривен на покупку аппарата искусственного кровообращения. Он нужен для проведения плановых операций в больнице скорой медицинской помощи.

послаблення карантину з 22 травня
Второй этап ослабления карантина в Украине: что откроют / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Львова Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Андрей Садовой Карантин в Украине 2020
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