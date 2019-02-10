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      Основные достижения и провалы Порошенко в 2018 году

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      Каденция Петра Порошенко подходит к концу. Он отчитывается о достижениях, как перед украинским обществом, так и перед инвесторами в Давосе. Журналисты 24 канала проанализировали основные достижения и провалы в экономике действующего президента в предвыборном 2018 году.

      Достижения Порошенко

      При власти Петру Порошенко удалось остановить пике, в которое экономика вошла летом 2012 года. Уже к 2016 лет ситуацию в Украине удалось стабилизировать, несмотря на, по словам эксперта, многочисленные вызовы.

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      "Прежде всего – это (речь идет о вызовах – 24 канал) потеря территорий, которые делали достаточно весомый вклад в промышленное производство, и в валовой внутренний продукт", – объяснил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

      Среди достижений президента – отмена тысяч бюрократических процедур и лицензий, переход в онлайн сотен разрешительных процедур, ликвидация банков-пустышек и запуск системы госзакупок ProZorro.

      Введено автоматического возмещение налога на добавленную стоимость. Это была очень коррупционная составляющая экономической деятельности,
      – рассказала о достижениях заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

      Провалы Порошенко

      Введение автоматического возмещения налога позволило бы подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса на 41 позицию. Несмотря на это, наш результат – это лишь 71 место. Эксперты подтверждают, власть не смогла провести реформы, которые бы позволили экономике восстановиться.

      економіка
      Украина на 71 ступеньке легкости ведения бизнеса

      Несмотря на обещанные 5-7% роста ВВП ежегодно, результат – 3,4% – довольно посредственный. Если сравнивать с экономиками развивающихся стран. По оценкам МВФ, в 2018 году экономика у наших конкурентов росла в полтора или два раза быстрее.

      ввп
      Рост ВВП в Украине

      На текущей неделе президент еще на год продлил мораторий на землю. Легальный рынок земли – это именно те 2% роста экономики, которые обещала власть, но не выполнила. Что интересно, мораторий еще и усиливает теневой сектор.

      Малый и средний бизнес – львиная доля роста экономики. И потеря миллионов рабочих рук, которые предпочли трудовую миграцию, вместо собственного дела – это еще один провал власти.

      В течение последнего года мы оцениваем результат улучшения инвестиционного климата, это более 80 новых заводов, которые были открыты в Украине. Мы, в частности, с начала года уже встречались с компаниями, которые рассматривают новые проекты в Украине,
      – рассказал председатель Национального инвестиционного совета Юлия Кузнецов.

      Однако запустили работу преимущественно иностранные предприятия. Власть не стимулирует на конкурентных началах внутреннее производство.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости политики Мораторий на продажу земли Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Деньги
      Источник: 24 канал
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