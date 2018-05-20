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Остановите Трампа: новые санкции на подходе

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Delo.ua

Что называется, не прошло и полгода, а в Белом доме уже готовят очередной пакет антироссийских санкций, о чем распорядился президент США Дональд Трамп и чем займется госсекретарь Майк Помпео.

И вот, казалось бы, буквально в апреле весь мир стоял на ушах от обновления санкционного списка и вот опять новые ограничения.

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В данном случае, как известно, санкции будут разрабатываться с учетом нарушений Россией Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности, согласно которому ей было запрещено разрабатывать, тестировать и применять ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5,5 тысяч километров.

Примечательно то, что работа на данном поприще сулит не только очередные экономические и персональные ограничения представителям страны-изгоя, но и, по сути, развяжет США руки вне поля данного договора. А как мы понимаем, возможностей у Вашингтона тягаться в гонке данных видов вооружений куда больше, чем у сверхдержавы с ВВП меньше чем у штата Нью-Йорк.

Так же не могу не отметить и еще один примечательный момент. США не изменяет своей традиции санкции не только продлевать, но и регулярно расширять. Что же до наших европейских друзей, то там тема серьезных и болезненных расширений по-прежнему не в моде. Да и сами продления вызывают немало дискуссий.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Новости России Дональд Трамп Новости США Санкции Публикации Майк Помпео
Источник: Злой Одессит
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