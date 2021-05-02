Мелитополь сегодня более известен как город черешен и заводов, которые почти все закрылись. Маркером города в свое время были и криминальные группировки, они служили "часовыми" на пути из материковой части Украины в Крым. Все изменилось, когда в 2010 году туда приехал греко-католический священник Петр Креницкий

Он начал в городе социальные инициативы, которые сформировали новое сообщество. Ukraїner рассказал историю отца Петра в качестве примера успешной трансформации города изнутри.

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Отец приехал на Приазовья зимой 2010 года. К тому 17 лет служил на Закарпатье. Там он инициировал строительство более 30 церквей и уже имел большую сообщество верующих.

Когда приехал в Мелитополь – никого не знал, но хотел видеть тех, кто нуждался в поддержке. Я не искал, они сами встречались,

– рассказал священник.

Деятельность духовника в Мелитополе не ограничилось собственной паствой. Он постепенно начал формировать сообщество из местных жителей.



Отец Петр Креницкий / Фото Ukraїner, Дмитрий Бартош

Инициативы Креницкого

Первой по инициативе Петра Креницкого в Мелитополе появилась церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Ее, как и большинство церквей, сообщество строило с нуля.

Обратите внимание! Впоследствии вокруг церкви обустроили зеленую зону и детскую площадку, а также посадили фруктовые деревья на месте засохших.

Сейчас при церкви действует приют для тех, кто временно нуждается в жилье через сложные жизненные обстоятельства. Там есть комнаты для семей, а есть отдельно – мужские и женские.

Есть даже комнаты, где можно принимать посетителей. Также при церкви открыта бесплатная столовая, где готовят обеды для местных бездомных и многодетных семей.



Как отец Петр меняет Мелитополь / Фото Ukraїner, Дмитрий Бартош

На базе церкви действует ряд сообществ

В сообществе "Рыцари Колумба" – мужчины, которые помогают неполным семьям или людям с ограниченными физическими возможностями посильным трудом.

Есть еще сообщество женщин "Матери в молитве", где женщины помогают друг другу, организуют совместные встречи. Для детей и молодежи действует ячейка "Пласта".

По словам отца, то Мелитополь, который он увидел, впервые приехав сюда в 2010 году, очень отличается от того города, которым он становится.

Везде, везде чувствуется, что здесь с этой такой еще посткоммунистической руины начинает кипеть жизнь. Это очень симпатично. Я не знаю, есть ли еще такой город,

– сказал священник.

"Я думаю, что в Украине еще Мелитополь будет на первом месте в таком – по позитивных изменений. В таком темпе", – убежден отец Петр.

Более о трансформации Мелитополя: смотрите в видео Ukraїner

Напомним, что Ukraїner – это волонтерское медиа-проект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.