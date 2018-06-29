"Отомстили мертвые": в России чиновник придумал странное объяснение провала Германии на ЧМ-2018

Губернатор Липецкой области России Олег Королев, который не раз отмечался громкими высказываниями в соцсетях, убеждает, что сборная Германии по футболу вылетела с Чемпионата мира-2018 в России, поскольку ей так отомстили убитые ею миллионы людей.

Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.

Читайте также: Шоковая Россия: болельщики ЧМ-2018 нашли оригинальную изюминку в Нижнем Новгороде

"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они они развязали две мировые войны? И души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались", – отметил чиновник.

К слову, когда его слова получили немалый резонанс в обществе, пресс-секретарь губернатора в комментарии одному из российских спортивных ресурсов отметил, что это лишь мнение человека, поэтому в этом ничего плохого нет, передает "Фонтанка".

Правда, его сообщение со временем вообще было удалено. Кроме того, сам Королев обнародовал объяснение этого твита. По словам главы Липецкой области, его взломали и "наляпали" это заявление.

Читайте также: Очередной скандал на ЧМ-2018: швейцарских футболистов оштрафовали за политического "орла"

"Кто-то опять мне в Twitter наляпав... Теперь о немцах в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно", – отметил Королев.

Добавим, что чиновник регулярно делится с интернет-пользователями своими впечатлениями и много времени уделяет футболу. В частности, после победы сборной России над Саудовской Аравией он написал: "У футболистов проснулась совесть".

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 June 2018

Напомним, в последнем туре группового этапа российского Чемпионата мира сборная Германии уступила Южной Корее. В итоге "бундесманшафт" заняли последнее место в своей группе и бесславно покинули форум.