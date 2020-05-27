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Падение может быть более серьезным, чем ожидалось, – НБУ о состоянии экономики

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НБУ ухудшил прогноз падения экономики в 2020: какой он теперь
НБУ погіршив прогноз падіння економіки / agropolit.com

Национальный банк проанализировал экономические показатели первого квартала 2020 года. В результате ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6 – 7%.

Однако в Нацбанке убеждают, что все движется в пределах примерно того же сценария, заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Liga.net.

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Учитывая данные о падении в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, падение может быть более серьезным, чем ожидалось,
– отметил Сологуб.

По его словам, если говорить о динамике в годовом показателе, то теперь в Нацбанке ожидают падение на уровне 6 – 7%, а не 5%, как было до сих пор.

Важно! По информации Госстата, за первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Потери экономики Украины из-за карантина

Скільки втратила б Україна не вводячи карантин інфографіка 24 каналу
Сколько потеряла бы Украина не введя карантин / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины НБУ
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