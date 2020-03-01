Пандусы стали обязательными: какова ситуация с инклюзивностью в Украине

Раньше самодельные пандусы, которые устанавливали люди с инвалидностью, уничтожали. Однако недавно вступил в силу закон, который легализует все специализированные дорожки. И обязывает застройщиков обустраивать все подъезды.

Как это облегчит жизнь мам и людей с инвалидностью и насколько города приспособлены для колясок – читайте в материале 24 канала.

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Херсон

Когда Наталья перед выпускным шла выбирать платье, на нее упало дерево. В результате уже десять лет она находится в коляске. Сироте после трагедии местные власти выделили квартиру. Однако попасть внутрь девятиэтажки было еще той задачей. Со временем удалось построить пандус. Чтобы он был законным, заказывали проект. Однако такая дорожка оказалась опасной для жизни.



Пандус, который создали по проекту, оказался неудобным и опасным Пандус, который создали по проекту, оказался неудобным и опасным

Поэтому в ОСМД отошли от проекта. И построили на свой лад, учтя все мелочи.

Так я поднимаюсь каждый день. Десять раз на день. Иногда бывает и больше. Очень удобно,

– рассказала журналистам Наталья.



Новый пандус, которым очень удобно спускаться и подниматься Новый пандус, которым очень удобно спускаться и подниматься

Тернополь

Виктор Старущак родом из маленького райцентра, где инфраструктура вообще не приспособлена для людей с инвалидностью. Пэтому с родителями он переехал в Тернополь. Там они приобрели квартиру в строящемся доме. Перед заселением профинансировали застройщику сооружение пандуса. На всю высотку он единственный и ведет в квартиру Виктора.

Родители подходили к тем, кто строил, чтобы сделать пандус,

– рассказал депутат поселкового совета Виктор Старущак.



Пандус в многоэтажке Тернополя Пандус в многоэтажке Тернополя

Муж снова планирует менять дом. Потому что даже водители коммунальных автобусов, которые обустроены откидными пандусами для тележек, отказываются их применять по просьбе мужа. Затем планирует перебраться во Львов. Мол, город туристический, поэтому там больше заботятся о нуждах людей с инвалидностью.

О чем новый закон

Раньше за самодельный пандус могли оштрафовать. Да еще и ликвидировать его. Теперь вступил в действие закон, по которому такие вспомогательные пристройки становятся легальными. Более того, все новые дома должны быть оборудованы удобными пандусами.

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Однако большинство переходов до сих пор – это настоящий кошмар для мам и людей с инвалидностью. И хоть много магазинов с пандусами, однако часто такие специализированные дорожки обустраивают только для галочки: там или очень резкие спуски, или узкие колеи для колес, которые не подходят для всех колясок. В небольших городах ситуация значительно хуже.