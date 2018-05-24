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Партнер Apple сообщил о начале производства 7-нанометровых процессоров А12

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Apple выпустит 7-нанометровые процессоры А12
Apple выпустит 7-нанометровые процессоры А12 / Фото из открытых источников

По информации инсайдеров, тайванская компания TSMC, которая является производственным партнером Apple, уже начала производство новых процессоров для iPhone.

Об этом сообщает 9to5mac.com.

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Стоит отметить, что производство чипа А11, корпорация начала в мае 2017 года, поэтому, скорее всего, процесс идет по плану. Следующий процессор, который выпустит Apple может получить название А12. Компания планирует изготовить новые чипы 7-нм технологии, то есть они станут компактнее и более энергоэффективными, чем А11, изготовленные по 10-нм технологии. К слову, А11 установлены в iPhone 8 и Х.

Сейчас TSMC и Apple отказались комментировать другие подробности и слухи.

Новый отчет от Apple указывает на то, что компания представит этой осенью 3 новых iPhone. По слухам, это будет обновленная версия iPhone X и его увеличенная модификация, а также дешевая модель смартфона с жидкокристаллическим дисплеем.

Теги: Техно iPhone Apple Смартфоны
Источник: 24 Канал
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