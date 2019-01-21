ПАСЕ сократила для украинцев количество мест в комитете, работающем над снятием санкций с РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы изменила правила формирования комитетов. Это привело к лишению Украины мест, в частности, в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с РФ.

Об этом говорится на сайте "Европейской правды".

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Отныне в регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть больше двух представителей каждого из государств-членов. Хотя до этого их состав формировался по предложениям политических групп.

Ранее в регламентном комитете было 4 украинца – Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель главы комитета). В итоге дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов,

– рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Отметим, что именно этот комитет имел особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины).

Из-за новых правил потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако, по итогам закрытой дискуссии на Бюро, как уверен Владимир Арьев, изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ,

– добавил он.

Что такое ПАСЕ?Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений относительно кандидатур новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.