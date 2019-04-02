Пассажиры поезда "Киев-Варшава" будут проходить паспортный контроль на столичном вокзале

От 5 апреля пограничный и таможенный контроль на поезд "Киев-Варшава" будет проходить сразу в вагонах на станции "Киев-Пассажирский". Для этого пассажирам необходимо занять места в поезде не позднее чем за 25 минут до отправления.

Отметим, что до этого парспортний контроль осуществлялся на станции "Ягодин".

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В связи с указанными изменениями частично изменится график курсирования этого поезда – пассажиры должны занять свои места в 18:48.

Для улучшения обслуживания пассажиров с 5 апреля прохождение пограничного и таможенного контроля в поезде № 67/68 Киев – Варшава переносится со станции "Ягодин" на станцию ​​"Киев-Пассажирский" в оба направления,

– сообщили в Укрзализныце.

Также отмечается, что пограничный контроль будет осуществляться непосредственно в вагонах, на это предусмотрено техническое время – 25 минут до отправления поезда.