Перед тем, как вновь идти через Керченский пролив, надо сделать другие шаги – эксперт

К заявлению секретаря СНБО Турчинова относительно нового прохождения кораблей через Керченский пролив много вопросов. После захвата Россией наших кораблей надо было начать с других шагов.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Украина настаивает на том, что договор 2003 года, по которому Азовское море определено, как внутреннее вместе с Россией, нет смысла денонсировать. Но там есть положение, согласно которому военные корабли третьей страны могут заходить в море с разрешения Украины или России. То какими аргументами можно апеллировать к ОБСЕ, которых Турчинов приглашает для участия в прохождении Керченским проливом? И даже, если наблюдатели ОБСЕ будут на кораблях – это как живой щит?

– отмечает Дмитрий Снегирев.

К тому же, говорит эксперт, похоже, эта инициатива Турчинова не нашла поддержки в ОБСЕ. По мнению Снегирева, для сдерживания агрессии России в Азовском море нужно сейчас делать другие шаги. В частности, начать с вопроса установления линии государственной границы в Азовском море.

"Нужна демаркация границы в Азовском море и определение понятия внутренние воды и исключительно экономической зоны. Это позволило бы Украине апеллировать к международным институтам в моменте нарушения государственной границы зоны экономических интересов. Тогда прохождение через Керченский пролив было бы логичным. Если бы Россия что-то опять сделала, то это подтвердило бы, что она страна-агрессор, которая в одностороннем порядке вышла из договора в 2003 году и нарушает морские границы. Тогда бы мы могли апеллировать к странам Запада относительно военной поддержки", – подчеркнул Снегирев.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировавши оккупацию Крыма.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.