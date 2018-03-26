06:51
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -3°C
  • среда
    2°C -1°C
  • четверг
    1°C -2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО ПОЖАР В КЕМЕРОВО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО ПОЖАР В КЕМЕРОВО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Передай маме, что я ее любила: подробности о школьниках, которые пострадали в Кемерово

168 Читати новину українською
Пожар в Кемерово
Пожар в Кемерово / МЧС

На дневном сеансе в кинотеатре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта вспыхнул пожар, была группа 12-летних школьников.

Группа приехала из поселка Трещевского Кемеровской области, написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Читайте также: Во время пожара в Кемерово погибли 9 детей, судьба еще 41 – неизвестна

В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр. Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей, которым удалось выбраться из охваченной пламенем здания – взрослые не пошли смотреть детский фильм, а отправились гулять по торговому центру.

По словам Бутусова, многие дети звонили с закрытого кинотеатра, двери в который сотрудники кинотеатра почему заблокировали.

Как отметила родственица девочки, которая является одной из пропавших без вести, Вика позвонила сразу после начала пожара. Девушка также рассказала родственникам, что из зала невозможно выбраться – все горело, а двери были заблокированы.

Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай через одежду". Она говорит: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила" и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает,
– рассказала женщина.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.

Через густой черный дым некоторые из посетителей оказался отрезанным от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон.

Теги: Дети Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 25 марта: страшный пожар в России, митинги в мире и гепатит А в Донецке
25 марта, 22:06 Главные новости 25 марта: страшный пожар в России, митинги в мире и гепатит А в Донецке
1441
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 1752
Самые смешные мемы недели:
25 марта, 20:01 Самые смешные мемы недели: "взрывная" Савченко и "вождь" Путин
1035
Выборы в Италии: смогут ли
25 марта, 19:00 Выборы в Италии: смогут ли "друзья Путина" изменить баланс сил в Европе
Катерина Одарченко 1104
Lenovo S5 и Sony Xperia XZ2: обзор преимуществ и недостатков новых смартфонов
25 марта, 17:37 Lenovo S5 и Sony Xperia XZ2: обзор преимуществ и недостатков новых смартфонов
790
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук