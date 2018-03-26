Передай маме, что я ее любила: подробности о школьниках, которые пострадали в Кемерово

На дневном сеансе в кинотеатре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта вспыхнул пожар, была группа 12-летних школьников.

Группа приехала из поселка Трещевского Кемеровской области, написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр. Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей, которым удалось выбраться из охваченной пламенем здания – взрослые не пошли смотреть детский фильм, а отправились гулять по торговому центру.

По словам Бутусова, многие дети звонили с закрытого кинотеатра, двери в который сотрудники кинотеатра почему заблокировали.

Как отметила родственица девочки, которая является одной из пропавших без вести, Вика позвонила сразу после начала пожара. Девушка также рассказала родственникам, что из зала невозможно выбраться – все горело, а двери были заблокированы.

Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай через одежду". Она говорит: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила" и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает,

– рассказала женщина.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.



Через густой черный дым некоторые из посетителей оказался отрезанным от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон.