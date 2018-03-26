Передай мамі, що я її любила: стали відомі подробиці про школярів, які постраждали в Кемерово

На денному сеансі у кінотеатрі торгового центру "Зимова вишня" у Кемерово, де 25 березня спалахнула пожежа, була група 12-річних школярів.

Група приїхала із селища Трещевского Кемеровської області, написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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На честь початку шкільних канікул їх повезли на екскурсію в дитячий центр і кінотеатр. Дітей супроводжували класний керівник і двоє батьків, яким вдалося вибратися з охопленої полум’ям будівлі – дорослі не пішли дивитися дитячий фільм, а відправилися гуляти по торговому центру.

За словами Бутусова, багато дітей дзвонили з закритого кінозалу, двері в який співробітники кінотеатру чомусь заблокували.

Як зазначила родички дівчинки, яка є однією зі зниклих безвісти, Віка подзвонила одразу після початку пожежі. Дівчина також розповіла родичці, що з залу неможливо вибратися – усе горіло, а двері були заблокованими.

Я їй кажу: "Віка, знімай все, ніс закладай через одяг". Вона каже: "Передай мамі, що я її любила. Передай усім, що я їх любила" і після цього відключилася. Зараз я їй телефоную йдуть гудки і ніхто не відповідає,

– розповіла жінка.

Нагадаємо, 25 березня у російському місті Кемерово спалахнула масштабна пожежа у місцевому торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.



Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон.