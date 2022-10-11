Чтобы остановить продвижение ВСУ: Россия уже готова разговаривать с кем угодно

Россия пытается сделать невозможным продвижение ВСУ на Востоке и Юге. В Кремле опасаются последующих продвижений украинских войск, поскольку это чревато крахом всего фронта для России.

Для этого Москва пытается через террористических действий посадить хотя бы кого-то за стол переговоров. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что россияне проигрывают на поле боя, поэтому они уже сейчас просчитывают "свои дальнейшие неудачи".

Конечно, неудачи нужно чем-то "перекрывать". "Перекрывать" нечем – значит нужно "усаживать" за стол переговоров все стороны, которые только возможно, чтобы остановить наступление ВСУ. Они панически боятся продвижения украинских войск. В настоящее время ВСУ находятся в таких точках, из которых их движение приведет к обрушению всего российского фронта.

– объяснил Свитан.

По его словам, Украина сейчас готовится к деоккупации севера Луганской области и Правобережья Херсонской области.

"Впоследствии будет еще один удар по Крымскому мосту, после чего можно будет наступать уже и на Мелитополь. Это все "просчитывается" россиянами. Выполнить задачи по противодействию они не смогут, поэтому единственный выход для них – чтобы мы остановились или чтобы нас заставить остановиться", – добавил специалист.

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По его мнению, это возможно только через переговорный процесс.

"России никаких переговоров не нужно – ей нужно остановить украинское наступление. Они опаздывают на три месяца минимум, чтобы как-то противодействовать движению ВСУ по деоккупации. Они просчитались: темпы потеряны, Украина перехватила инициативу. Стратегическую летом, и оперативно-тактическую – в последние две-три недели", – подчеркнул аналитик.

Он указал, что по этой причине Россия ничего больше не может сделать, кроме как требовать каких-либо переговоров. В то же время механизм требований у них будет, "как у любого бандита из "питерской подворотни": государственный террор и шантаж.

Они пытаются показать свою террористическую сущность не Украине, а странам Запада. Их устраивают переговоры с Украиной, НАТО, США, ЕС, ООН, так как им нужно выйти хотя бы на какой-то уровень переговоров.

– резюмировал Свитан.

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