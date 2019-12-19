16:22
19 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Барецкий – отец Греты Тунберг. "Новинки" от российской армии
      Вєсті Кремля
      22:10, 18 декабря
      Вести.UA: Новая выходка от Луценко. Баканов хочет стать Джокером
      Вєсті.UA
      20:11, 18 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Дмитрий Литвин
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      БЛОГ Дмитрий Литвин
      Политический обозреватель и аналитик

      Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа

      603
      Чому опозиція проти земельної реформи? / Скріншот з відео

      Вже років з десять Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук та регіонали не співпрацювали настільки плідно та відкрито.

      Вони разом блокують президію Верховної Ради, разом зривають засідання аграрного комітету. Разом агітують на телебаченні, разом допомагають акціям протесту. Разом обіцяють оскаржувати рішення влади у судах.

      Зверніть увагу: Чи можна продавати українські землі: що відомо про мораторій

      На перший погляд здається, що цих персон знов звела до співпраці боротьба за переписування земельної реформи від "Слуг народу". Однак, якщо придивитись уважніше, то можна зрозуміти, що ця їхня активність зовсім не про землю. Вона про політичне майбутнє. Старі досвідчені політики в цьому році програли все. Але от нарешті знайшли тему для власного порятунку. Граючи з земельною реформою, вони намагаються отримати хочу б одну велику політичну перемогу. Те, що б підживлювало їхню подальшу діяльність.

      Вже зараз їхня активність щодо земельного питання більше нагадує передвиборчу кампанію до місцевих виборів. А також накопичення агітаційного ресурсу для можливих перевиборів Верховної Ради. Їм зараз треба, щоб Володимир Зеленський просто гучно програв. Хоча б раз і хоча б щось значне. І саме у боротьбі з ними.

      Суперечки навколо земельної реформи – це дуже зручне поле для такої політичної гри. По-перше, в країні вистачає цілком самостійних економічних суб'єктів, яких повністю влаштовує схематоз у земельних відносинах замість легальної прозорої торгівлі, яка могла б суттєво збільшити ціну землі. Схематоз дозволяє дуже дешево збирати великі банки землі без сплати власникам значних грошей за ділянки.

      Тож для протидії земельній реформі можна акумулювати підтримку реальних економічних гравців. Тих, хто готовий вкластися у політиків, щоб не втратити тіньовий заробіток. Ці люди можуть спонсорувати також і майбутні вибори.

      По-друге, в українському суспільстві ще з часів радянської влади та несправедливої трансформації 1990-х років існує велика недовіра до бізнесу як такого. Українці не довіряють вже навіть словам – "ринок", "інвестори", "агробізнес". А отже, влада зробила свою позицію дуже слабкою від початку, сказавши, що хоче відкрити ринок землі. Комунікаційно це був провал, тому що масова українська бідність взагалі чути нічого не хоче про щось ринкове та розбудову якихось бізнесів.

      Мільйони виборців хочуть чути лише про те, як держава буде всім допомагати та захищати простих людей від корпорацій. Власне, саме те, що розказують Тимошенко, Медведчук і компанія. Вони дуже цинічно підходять до своєї пропаганди.

      Тимошенко знає, що люди вже забули, як сама вона намагалась дозволити торгувати землею, коли очолювала Уряд у 2008 році, і внесла до Верховної Ради відповідний законопроєкт. До речі, доволі сміливий. Тимошенко тоді хотіла надати право юридичним особам придбати сільськогосподарську землю. Тобто зараз виходить так, що вона бореться проти власних законотворчих ідей.

      Медведчук не нагадує своїм виборцям, які все ще симпатизують Росії, що земельна реформа стала однією з найбільш важливих реформ першого президентського терміну його кума – Володимира Путіна. Певно, Медведчук не посмів би критикувати свого кумцю за дозвіл власникам вільно розпоряджатись ділянками.

      Усі їхні колеги по опозиційній діяльності мовчать, що Україна єдина країна у всьому регіоні, де й досі не можна легально торгувати землею. Інші держави вже впорядкували ці відносини.

      Однак, і сам Зеленський допомагає боротьбі старих політиків проти нього ж. Можливо, тому, що не усвідомлює політичну принциповість моменту. Зеленський з кожним тижнем дискусії пропонує все нові й нові поступки щодо реформи. Приміром, зменшує обсяг землі, яку одна людина зможе придбати у власність. Або збільшує гарантії фермерам. Його депутати йдуть на діалог з тими, хто навіть траси блокує, щоб легальної торгівлі землею взагалі не було. Проте, це тільки збільшує сміливість опонентів президента. Кожна поступка підсилює їхню віру у те, що їм таки вдасться зламати Зеленського та перемогти його.

      Цю перемогу вони потім продаватимуть на виборах, коли б не відбулось голосування. І навіть боротьбу – чим гучніше вона, тим краще їм продати. Бо знов претендувати на владу без перемог та й з багажем суперечливих десятиліть у політиці – ну дуже не зручно.

      Тож зовсім не земельна реформа, а дуже цинічне питання про владу знов об'єднало старих друзів – Юлю, Віктора, Нестора, Наталку Королевську та інших.

      І про вічне: Депутати поштовхались на засіданні Аграрного комітету через закон про ринок землі: відео

      Импичмент президента США: почему Трампу обьявили недоверие
      сегодня
      5178
      Автор: Дмитрий Литвин
      Теги: Новости Украины Публикации Виктор Медведчук Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Новости политики Рынок земли Нестор Шуфрич
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:11 Новый Избирательный кодекс: как будут выбирать депутатов
      Ірина Поліщук 6
      сегодня , 15:20 Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН: что о нем известно
      Анна Запотоцька 35
      сегодня , 15:00 Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа
      Дмитро Литвин 602
      сегодня , 14:00 Историческая медаль Подручного и удивительная Харлан: главные победы 2019 года
      Михайло Гема 52
      сегодня , 13:35 Импичмент президента США: почему Трампу обьявили недоверие
      Олена Кук 5178
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук