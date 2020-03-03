Перестаньте травить пацана, – рэпер Face вступился за сына Порошенко

Российский рэпер Face вступился за сына пятого президента Петра Порошенко – Михаила. Его поход на концерт исполнителя в Лондоне перерос в скандал.

Российский рэпер объяснил – не знал, что это сын Порошенко. Соответствующее видео появилось на его ютуб-канале еще 29 февраля.

К теме: Он – не маленький мальчик, – Порошенко о появлении сына на концерте российского рэпера Face

Иван Дремин рассказал, что перед выступлением в гримерке его предупредили о сыне Порошенко. Однако, по его словам, он не обратил на это особого внимания.

Впоследствии увидел в первом ряду "чувака, который жестко месится". Тогда рэпер и решил вытащить его на сцену.

Я крикнул фразу: "Русские в Лондоне". Этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. По крайней мере я лично не слышал. Я ее крикнул – и ничего такого в этом не вижу. В том, что он был у меня. Я за себя крикнул, русских. Какие бы я взгляды не имел о власти в нашей стране (России – 24 канал), я русский и люблю Россию. Могу не любить власть, свою страну люблю и нацией доволен,

– сказал он.

Новость дополняется ...