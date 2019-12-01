Переводы заробитчан и спекуляция: от чего зависит стабильность гривны
Андрей Новак назвал причины падения доллара и укрепления гривны. Эксперт в комментарии 24 каналу объяснил объективную экономическую ситуацию.
Несмотря на растущее отрицательное сальдо торговли, которое на сегодня составляет минус 7 миллиардов долларов или даже больше, его с запасом перекрывают прямые валютные потоки в Украину. Сообщил экономист и автор книги "Как поднять украинскую экономику" Андрей Новак.
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Растут в больших темпах зарубежные переводы от украинских заробитчан. К этому еще добавился поток валюты от нерезидентов (иностранцев – прим. 24), которые меняют доллары на гривны и покупают за эти деньги украинские ценные бумаги,
– отмечает Новак.
Просадка капитала происходит в ожидании большой приватизации, открытия рынка земли, концессионных проектов и других инвестиционных целей.
Но работает и спекулятивное направление на снижение курса твердых валют и укрепление гривны, говорит Андрей Новак.
На этом рынке играют серьезные игроки, которые хотят задешево купить валюту, а потом после "просадки" гривны заработать на этом,
– подчеркнул эксперт.
Эти факторы дают эффект укрепления гривны на фоне негативной экономической ситуации в стране в целом.
Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар. Такой курс валют утвердила Верховная Рада в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.
Основные факторы, которые влияют на курс гривны в 2019 году (по информации НБУ):
- Благоприятная ситуация на внешних рынках стабилизирует курс украинской национальной валюты.
- С украинского валютного рынка исчезает явление сезонности, которое ранее значительно колебало курс гривны.
- Украинцы начали отдавать предпочтение депозитам в гривне под 15% годовых.
- Положительный фактор – зарубежные инвестиции. В 2019 году иностранцы приобрели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 6 миллиардов гривен.