Переводы заробитчан и спекуляция: от чего зависит стабильность гривны

Андрей Новак назвал причины падения доллара и укрепления гривны. Эксперт в комментарии 24 каналу объяснил объективную экономическую ситуацию.

Несмотря на растущее отрицательное сальдо торговли, которое на сегодня составляет минус 7 миллиардов долларов или даже больше, его с запасом перекрывают прямые валютные потоки в Украину. Сообщил экономист и автор книги "Как поднять украинскую экономику" Андрей Новак.

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Растут в больших темпах зарубежные переводы от украинских заробитчан. К этому еще добавился поток валюты от нерезидентов (иностранцев – прим. 24), которые меняют доллары на гривны и покупают за эти деньги украинские ценные бумаги,

– отмечает Новак.

Просадка капитала происходит в ожидании большой приватизации, открытия рынка земли, концессионных проектов и других инвестиционных целей.

Но работает и спекулятивное направление на снижение курса твердых валют и укрепление гривны, говорит Андрей Новак.

На этом рынке играют серьезные игроки, которые хотят задешево купить валюту, а потом после "просадки" гривны заработать на этом,

– подчеркнул эксперт.

Эти факторы дают эффект укрепления гривны на фоне негативной экономической ситуации в стране в целом.

Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар. Такой курс валют утвердила Верховная Рада в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Основные факторы, которые влияют на курс гривны в 2019 году (по информации НБУ):