12:35
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Эль Мюрид
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Эль Мюрид

      Распад "путинской империи" очень реален: анализ доклада Российской академии наук

      1183
      Сценария разлома России / Фото из открытых источников

      Российская академия наук выпустила доклад, в котором она рассмотрела "гипотетический" сценарий распада России и способность образованных в результате этого макрорегионов поддержать уровень своего развития в состоянии "независимости" (или автаркии).

      24 канал публикует первую часть "Сценария разлома" военного эксперта Эль Мюрида. Автор анализирует доклад ученых, где они ставят под вопрос существование Российской Федерации. Так почему уже безвозвратные перспективы распада путинской страны?

      Минусом доклада является то, что он рассматривает крайне гипотетическую ситуацию распада по существующим административным границам федеральных округов. В реальности распад, безусловно, будет идти совсем по другим территориальным линиям разломов, а потому оценка РАН интересна тоже весьма условно.

      Знайте больше: Как "Газпром" оказался в ловушке Китая

      Логично то, что наименее пострадавшим в случае распада станет Северо-Запад. В любой конфигурации он, безусловно, обладает серьезными "конкурентными" преимуществами – два порта, не до конца разрушенный нынешними преступниками промышленный потенциал, довольно большая численность населения. Хуже всего в прогнозе выглядит Центральный округ. Причем вполне предсказуемо. Москва способна существовать в нынешнем виде только за счет предельно несправедливой бюджетной политики, благодаря которой регион Москвы обладает колоссальными финансовыми ресурсами. В любом сценарии распада или федерализации Москва пострадает очень сильно именно за счет существенного перераспределения ресурсных потоков. Это вообще будет головная боль любой постпутинской власти – что делать с огромным и несамодостаточным 30-миллионным регионом Москвы и Подмосковья. Остальные регионы Центрального округа – жутко депрессивные территории, так что оценка РАН по Центральному округу выглядит вполне здравой.

      Но вопрос здесь на самом деле в другом. То, что перспектива распада страны очень и очень реальна, не нужно даже гадать. Правящий режим разгромил экономику страны, деградировал ее до крайне низкого уровня, уничтожил баланс взаимоотношений между федеральным центром и регионами, создал все предпосылки для сепаратизма. Было бы удивительно что-то другое – уголовники не способны к созиданию, они могут только разрушать созданное не ими.

      Однако распад страны в определенном смысле может быть очень выгоден именно нынешнему правящему уголовно-мафиозному режиму. Они должны стране – должны триллионы долларов и миллионы жизней. А в бандитских понятиях самый лучший способ избавиться от долгов – убить кредитора. То есть, страну. Нет страны – нет и долга перед ней. Некому спрашивать за то, что они украли и натворили.

      Что может повлиять на распад России?

      Существуют два фактора, которые делают сценарий распада России совершенно негипотетическим. Первый – объективный. Результаты правления Путина таковы, что страна уже не в состоянии удерживать себя в существующих границах. Система управления настолько деградировала, что не в состоянии управлять столь большим социальным субъектом. Страна как система испытывает непреодолимое тяготение к упрощению, а значит – к распаду на более простые составные части. Это закон развития систем, и с ним ничего нельзя поделать. При продолжении нынешней политики распад неизбежен.

      Второй фактор – проектное решение правящей верхушки убить Россию как единственный гарантированный способ избежать ответственности за совершенные по отношению к ней и народу преступления. В какой-то момент эти два фактора могут сойтись.

      Трудно сказать, по чьему заказу РАН выполнила это исследование. Но то, что перспектива распада слишком реальна, сомневаться уже не приходится.

      Продолжение следует...

      Важно! Путину уже и шантаж Донбассом не поможет

      4 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      2286
      Автор: Эль Мюрид
      Теги: Новости политики Владимир Путин Публикации Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:30 Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно
      Світлана Попова 417
      сегодня , 12:05 Распад "путинской империи" очень реален: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 1180
      сегодня , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 475
      сегодня , 07:16 Дополнительные перерывы на работе: кто может на них рассчитывать
      Ірина Поліщук 204
      сегодня , 06:50 Громкая отставка министра энергетики США: какую роль сыграли Трамп и Зеленский
      Ярослав Голобородько 268
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук