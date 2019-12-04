Распад "путинской империи" очень реален: анализ доклада Российской академии наук

Российская академия наук выпустила доклад, в котором она рассмотрела "гипотетический" сценарий распада России и способность образованных в результате этого макрорегионов поддержать уровень своего развития в состоянии "независимости" (или автаркии).

24 канал публикует первую часть "Сценария разлома" военного эксперта Эль Мюрида. Автор анализирует доклад ученых, где они ставят под вопрос существование Российской Федерации. Так почему уже безвозвратные перспективы распада путинской страны?

Минусом доклада является то, что он рассматривает крайне гипотетическую ситуацию распада по существующим административным границам федеральных округов. В реальности распад, безусловно, будет идти совсем по другим территориальным линиям разломов, а потому оценка РАН интересна тоже весьма условно.

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Логично то, что наименее пострадавшим в случае распада станет Северо-Запад. В любой конфигурации он, безусловно, обладает серьезными "конкурентными" преимуществами – два порта, не до конца разрушенный нынешними преступниками промышленный потенциал, довольно большая численность населения. Хуже всего в прогнозе выглядит Центральный округ. Причем вполне предсказуемо. Москва способна существовать в нынешнем виде только за счет предельно несправедливой бюджетной политики, благодаря которой регион Москвы обладает колоссальными финансовыми ресурсами. В любом сценарии распада или федерализации Москва пострадает очень сильно именно за счет существенного перераспределения ресурсных потоков. Это вообще будет головная боль любой постпутинской власти – что делать с огромным и несамодостаточным 30-миллионным регионом Москвы и Подмосковья. Остальные регионы Центрального округа – жутко депрессивные территории, так что оценка РАН по Центральному округу выглядит вполне здравой.

Но вопрос здесь на самом деле в другом. То, что перспектива распада страны очень и очень реальна, не нужно даже гадать. Правящий режим разгромил экономику страны, деградировал ее до крайне низкого уровня, уничтожил баланс взаимоотношений между федеральным центром и регионами, создал все предпосылки для сепаратизма. Было бы удивительно что-то другое – уголовники не способны к созиданию, они могут только разрушать созданное не ими.

Однако распад страны в определенном смысле может быть очень выгоден именно нынешнему правящему уголовно-мафиозному режиму. Они должны стране – должны триллионы долларов и миллионы жизней. А в бандитских понятиях самый лучший способ избавиться от долгов – убить кредитора. То есть, страну. Нет страны – нет и долга перед ней. Некому спрашивать за то, что они украли и натворили.

Что может повлиять на распад России?

Существуют два фактора, которые делают сценарий распада России совершенно негипотетическим. Первый – объективный. Результаты правления Путина таковы, что страна уже не в состоянии удерживать себя в существующих границах. Система управления настолько деградировала, что не в состоянии управлять столь большим социальным субъектом. Страна как система испытывает непреодолимое тяготение к упрощению, а значит – к распаду на более простые составные части. Это закон развития систем, и с ним ничего нельзя поделать. При продолжении нынешней политики распад неизбежен.

Второй фактор – проектное решение правящей верхушки убить Россию как единственный гарантированный способ избежать ответственности за совершенные по отношению к ней и народу преступления. В какой-то момент эти два фактора могут сойтись.

Трудно сказать, по чьему заказу РАН выполнила это исследование. Но то, что перспектива распада слишком реальна, сомневаться уже не приходится.

Продолжение следует...

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