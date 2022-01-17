Порошенко не смогли избрать меру пресечения: видео судебного заседания
Источник:24 канал
Петр Порошенко 17 января вернулся в Украину. В Печерском районном суде Киева состоялось рассмотрение так называемого "угольного дела", в котором фигурирует политик. Под зданием суда собралось несколько тысяч человек. Однако оглашение решения суда перенесли на 19 января.
Порошенко 17 января вернулся в Украину. Заседание назначили на 11:00, однако оно стартовало около 11:40. Следственным судьей по делу является Алексей Соколов.
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В суде выбирают меру пресечения для Порошенко
Избирают меру пресечения Порошенко по так называемому "угольному делу" в Печерском районном суде Киева. Прокуроры просят взять пятого президента под стражу.
Адвокаты говорят, что сообщения о подозрении не было
Защитники Порошенко утверждают, что отрицают то, что нардеп является подозреваемым по делу. Мол, никакого сообщения о подозрении политик не получал. Также адвокаты уверяют, что о заседании узнали из СМИ и никаких документов об этом не получали.
Защитники просили материалы дела для ознакомления. Судья отметил, что рассмотрение ходатайств должно проходить позже.
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Судью Соколова назначил в 2017 году именно Порошенко
Отметим, что следственный судья Алексей Соколов был назначен на должность еще в 2017 году. Указ об этом подписал именно 5-й президент Петр Порошенко.
Порошенко заявил, что ему пытались навязать бесплатного адвоката
Порошенко и его адвокаты в суде заявили, что ему пытались навязать бесплатного адвоката от государства. Он это расценил, как навязывание и лишение права на нормальную защиту, и пообещал обратиться в суд. От бесплатного защитника нардеп официально отказался.
Адвокат призвал судью к самоотводу
Один из адвокатов Порошенко Игорь Головань также заявил, что призывает судью взять самоотвод из-за возможной предвзятости. Головань подчеркнул, что только призывает, а не требует. Защита Порошенко при этом утверждает, что затягивать рассмотрение не хочет.Важно! Судья объявил о перерыве. За это время сторона защиты должна ознакомиться с материалами о подозрении.
Перерыв длился 2 часа
Около 14:30 суд вернулся с перерыва. Поэтому начали рассмотрение ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей. Защитники Порошенко утверждают, что сообщение о подозрении было подписано с нарушениями. В материалах, по словам адвокатов, нет информации о вручении подозрения, а также сообщение якобы подписано неподходящим должностным лицом.
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Защита предлагает вернуть материалы дела прокурору
Защитники Порошенко выразили ходатайство о возвращении материалов дела прокурору. Адвокаты настаивают, что из-за многочисленных нарушений пока рассмотрение невозможно.
Прокуроры объяснили ситуацию относительно сообщения о подозрении
Представители прокуратуры пояснили, что уведомление о подозрении вручают в день его объявления – 20 декабря. В материалах дела есть информация об отправке сообщения по необходимым адресам. Также обвинение отрицало то, что к делу привлекали бесплатного адвоката.
Прокуроры начали зачитывать обоснование подозрения нардепу. Сам Порошенко продолжает настаивать, что дело против него – "политическое".Обратите внимание! Около 16:00 суд снова объявил о техническом перерыве – на 20 минут.
Прокуроры просили о содержании под стражей с альтернативой залога
Сторона обвинения просила суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой внесения залога – в размере 1 миллиард гривен. Если Порошенко выйдет под залог, то ему нужно будет носить электронный браслет.
Судьи отправились в совещательную комнату
Суд завершил слушание дела о возможной госизмене и финансировании Петром Порошенко террористов. После выступлений адвокатов и пятого президента, суд отправился в совещательную комнату для принятия решения.
Сторонники Порошенко заявили, что судье стало плохо
После того, как суд отправился в совещательную комнату, сторонники Порошенко, которые находятся на улице, заявили, что Алексею Соколову стало плохо и ему якобы вызвали скорую. Судью сразу обвинили в том, что он якобы симулирует, чтобы не объявлять решение о мере пресечения.
Однако в Печерском суде эту информацию опровергли. Там заявили, что Соколов до сих пор находится в совещательной комнате.
Заседание суда перенесли
После более чем 4 часов пребывания судьи в совещательной комнате, представитель Печерского суда заявил, что объявление решения о мере пресечения перенесли. Следующее заседание было назначено на 14:00 19 января.
Рассмотрение дела Порошенко: прямой эфир из-под суда
Смотрите фоторепортаж из-под здания суда / Фото Валентины Полищук, 24 канал:
Какова роль Порошенко в "угольном деле"
Спикер ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 17 января рассказала о роли Порошенко в "угольном деле". Как выяснили следователи, он оставил за собой управленческие и кадровые вопросы и в случае необходимости совершал административное влияние.
Возвращение Порошенко в Украину: коротко
- Утром 17 января Петр Порошенко прибыл из Варшавы в аэропорт "Жуляны". Его сопровождали жена, нардепы из "Евросолидарности" и журналисты.
- Во время прохождения пятым президентом паспортного контроля возникли трудности – его встретили представители Государственного бюро расследований. Пограничники забрали паспорт политика и 15 минут не отдавали его.
- Представители ГБР пытались вручить политику повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако он отказался их взять.
Дело Порошенко: что известно
- Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении в государственной измене.
- Политик является фигурантом так называемого "угольного дела". По версии следствия, Порошенко в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. В то же время подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса, которыми руководят российские боевики.
- 17 декабря детективы ГБР пытались вручить пятому президенту повестку. Однако он сбежал от следователей, просто сев в авто. Впоследствии нардеп полетел за границу, в "поездку, которую давно планировал".
- В то же время ГБР утверждает, что Порошенко купил билеты на самолет после того, как ему пытались вручить повестку.
- 23 декабря нардеп не явился на вызов. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что находится за границей и вернется в середине января 2022 года.
- 6 января появилась информация о том, что Печерский райсуд наложил арест на имущество Порошенко.
- "Следствие.Инфо" сообщило, что политик перед арестом имущества переписал корпорацию Roshen на своего сына.
- Сам Порошенко убежден, что его не арестуют, потому что для этого якобы нет оснований.