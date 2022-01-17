Порошенко не смогли избрать меру пресечения: видео судебного заседания

Петр Порошенко 17 января вернулся в Украину. В Печерском районном суде Киева состоялось рассмотрение так называемого "угольного дела", в котором фигурирует политик. Под зданием суда собралось несколько тысяч человек. Однако оглашение решения суда перенесли на 19 января.

Порошенко 17 января вернулся в Украину. Заседание назначили на 11:00, однако оно стартовало около 11:40. Следственным судьей по делу является Алексей Соколов.

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В суде выбирают меру пресечения для Порошенко

Избирают меру пресечения Порошенко по так называемому "угольному делу" в Печерском районном суде Киева. Прокуроры просят взять пятого президента под стражу.

Адвокаты говорят, что сообщения о подозрении не было

Защитники Порошенко утверждают, что отрицают то, что нардеп является подозреваемым по делу. Мол, никакого сообщения о подозрении политик не получал. Также адвокаты уверяют, что о заседании узнали из СМИ и никаких документов об этом не получали.

Защитники просили материалы дела для ознакомления. Судья отметил, что рассмотрение ходатайств должно проходить позже.

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Судью Соколова назначил в 2017 году именно Порошенко

Отметим, что следственный судья Алексей Соколов был назначен на должность еще в 2017 году. Указ об этом подписал именно 5-й президент Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что ему пытались навязать бесплатного адвоката

Порошенко и его адвокаты в суде заявили, что ему пытались навязать бесплатного адвоката от государства. Он это расценил, как навязывание и лишение права на нормальную защиту, и пообещал обратиться в суд. От бесплатного защитника нардеп официально отказался.

Адвокат призвал судью к самоотводу

Один из адвокатов Порошенко Игорь Головань также заявил, что призывает судью взять самоотвод из-за возможной предвзятости. Головань подчеркнул, что только призывает, а не требует. Защита Порошенко при этом утверждает, что затягивать рассмотрение не хочет.

Перерыв длился 2 часа

Судья объявил о перерыве. За это время сторона защиты должна ознакомиться с материалами о подозрении.

Около 14:30 суд вернулся с перерыва. Поэтому начали рассмотрение ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей. Защитники Порошенко утверждают, что сообщение о подозрении было подписано с нарушениями. В материалах, по словам адвокатов, нет информации о вручении подозрения, а также сообщение якобы подписано неподходящим должностным лицом.

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Защита предлагает вернуть материалы дела прокурору

Защитники Порошенко выразили ходатайство о возвращении материалов дела прокурору. Адвокаты настаивают, что из-за многочисленных нарушений пока рассмотрение невозможно.

Прокуроры объяснили ситуацию относительно сообщения о подозрении

Представители прокуратуры пояснили, что уведомление о подозрении вручают в день его объявления – 20 декабря. В материалах дела есть информация об отправке сообщения по необходимым адресам. Также обвинение отрицало то, что к делу привлекали бесплатного адвоката.

Прокуроры начали зачитывать обоснование подозрения нардепу. Сам Порошенко продолжает настаивать, что дело против него – "политическое".

Прокуроры просили о содержании под стражей с альтернативой залога

Около 16:00 суд снова объявил о техническом перерыве – на 20 минут.

Сторона обвинения просила суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой внесения залога – в размере 1 миллиард гривен. Если Порошенко выйдет под залог, то ему нужно будет носить электронный браслет.

Судьи отправились в совещательную комнату

Суд завершил слушание дела о возможной госизмене и финансировании Петром Порошенко террористов. После выступлений адвокатов и пятого президента, суд отправился в совещательную комнату для принятия решения.

Сторонники Порошенко заявили, что судье стало плохо

После того, как суд отправился в совещательную комнату, сторонники Порошенко, которые находятся на улице, заявили, что Алексею Соколову стало плохо и ему якобы вызвали скорую. Судью сразу обвинили в том, что он якобы симулирует, чтобы не объявлять решение о мере пресечения.

Однако в Печерском суде эту информацию опровергли. Там заявили, что Соколов до сих пор находится в совещательной комнате.

Заседание суда перенесли

После более чем 4 часов пребывания судьи в совещательной комнате, представитель Печерского суда заявил, что объявление решения о мере пресечения перенесли. Следующее заседание было назначено на 14:00 19 января.

Рассмотрение дела Порошенко: прямой эфир из-под суда

Смотрите фоторепортаж из-под здания суда / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Какова роль Порошенко в "угольном деле"

Спикер ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 17 января рассказала о роли Порошенко в "угольном деле". Как выяснили следователи, он оставил за собой управленческие и кадровые вопросы и в случае необходимости совершал административное влияние.

Возвращение Порошенко в Украину: коротко

Утром 17 января Петр Порошенко прибыл из Варшавы в аэропорт "Жуляны". Его сопровождали жена, нардепы из "Евросолидарности" и журналисты.

Во время прохождения пятым президентом паспортного контроля возникли трудности – его встретили представители Государственного бюро расследований. Пограничники забрали паспорт политика и 15 минут не отдавали его.

Представители ГБР пытались вручить политику повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако он отказался их взять.

Дело Порошенко: что известно