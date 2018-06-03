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Philips представила разумную зубную щетку

95 Читати новину українською
Щетка Sonicare DiamondClean Smart
Щетка Sonicare DiamondClean Smart / usa.philips.com

Компания Philips создала новую флагманскую модель электрической зубной щетки Sonicare DiamondClean Smart. Как и большинство умных устройств, щетка может синхронизироваться со смартфоном через приложение Philips Sonicare

Об этом пишет itnews.com.ua.

Так, это приложение может предоставлять персонализированные советы по улучшению стиля чистки зубов.

Кроме того, щетка DiamondClean Smart оборудована интеллектуальными датчиками, которые собирают информацию о том, как пользователь чистит зубы, приложение анализирует данные и создает индивидуальные рекомендации.

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Функция TouchUp в реальном времени отслеживает процесс чистки и после его окончания указывает на пропущенные участки, предлагая уделить им дополнительное время. Также, если пользователь слишком сильно давит на зубы, то щетка сигнализирует об этом с помощью световой индикации на ручке щетки.

Пользователь может указать цель чистки, а приложение на основе собираемой статистики и данных профиля предоставит соответствующие рекомендации и создаст 3D-карту полости рта – на ней можно зафиксировать проблемные места, на которые указал стоматолог при осмотре.

Кроме того, DiamondClean Smart имеет уникальную звуковую технологию Sonicare. Благодаря ей электрическая щетка удаляет до 7 раз больше налета, чем обычная щетка.

Также щетка имеет специальную насадку Premium White, которая может восстановить естественную белизну зубов. Благодаря густым щетинкам она легко удаляет поверхностные потемнения эмали от чая, кофе и вина и освещает зубы до 2 тонов.

Кроме того, в комплекте DiamondClean Smart есть насадка Premium Gum Care, которая поможет улучшить состояние десен: аккуратный и мягкий массаж снизит уровень отеков и кровоточивости всего за 2 недели.

via GIPHY

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Теги: Техно Гаджеты Philips
Источник: 24 Канал
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