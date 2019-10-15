Пирамида ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"

И снова теория заговора и масоны через пирамиду ОВГУ. Ето новая страшилка про то, что на рынке государственного долга строится пирамида, и все мы умрем.

А всему виной нерезиденты, тоесть иностранцы, на рынке государственных гривневых облигаций, которые, фактически, купили билет в один конец. Одним из знаковых экономических событий 2019 года стал массовый приход нерезидентов на рынок ОВГЗ.

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Минфин и Нацбанк несколько лет работали над тем, чтобы иностранцы могли покупать госбумаги без лишних бюрократических проблем, как происходит во многих странах. Потому как раньше для какого-нибудь лондонского фонда купить украинские облигации было смерти подобно. Ему разве что не надо было сделать справку о флюрографии. И, понятное дело, никто этим не занимался. Не такой Украина и важный рынок, чтобы люди из лондонского сити тратили так много времени.

В мае этого года это стало возможно благодаря системе Clearstream:

– открытие доступа к украинскому рынку;

– высокие процентные ставки;

– позитивные ожидания после выборов;

– благоприятная ситуация на мировых финансовых рынках.

Такой набор факторов сделал инвестиции в украинские ценные бумаги привлекательными для иностранных инвесторов. С начала года нерезиденты вложили в ОВГЗ 4 миллиарда долларов, став одним из ключевых факторов укрепления курса гривны, снижения стоимости гривневых госзаймов и большого количества обсуждений, в том числе поиска "зрады".



Нерезиденты стали одним из ключевых факторов укрепления курса гривны

Важно отметить, что с точки зрения объема госдолга, приход в страну нерезидентов ничего не поменял. Общие объемы заимствований заложены в законе о госбюджете, превысить их Министерство финансов не может. Законодательство позволяет только заменять внутренние займы внешними и наоборот, а также компенсировать займами недопоступления приватизации, но все в рамках предельной суммы, записанной в законе.

Если бы нерезиденты не начали массово заходить в украинские госбумаги, Минфину пришлось бы заимствовать на внешних рынках в иностранной валюте.

На первый взгляд займы в иностранной валюте выглядят дешевле, чем в гривне. Но только при условии стабильной или укрепляющейся валюты. В случае девальвации, что, как правило, происходит во время кризиса, долларовые займы обходятся бюджету намного дороже, чем гривневые. Ситуация такая же, как и с обычным человеком, имеющим гривневые доходы, но берущим дешевый кредит в долларах. Мы все видели, чем это обычно заканчивается.

Положительные факторы ОВГЗ

Кроме того, стоимость – не единственный критерий. Приток иностранцев в ОВГЗ способствовал нескольким позитивным тенденциям.

• Первое – структура госдолга изменилась в лучшую сторону

На конец прошлого года долг в иностранной валюте занимал 71% общей суммы. Это высокий показатель, который свидетельствует об уязвимости экономики к внешним шокам и негативно влияет на кредитный рейтинг страны.

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Благодаря выпуску ОВГЗ и укреплению гривны на конец августа доля валютного долга снизилась на пять пп, до 66%. Мелочь, но приятно.

• Второе – спрос иностранцев на ОВГЗ также помог Минфину снизить стоимость гривневых заимствований

В начале года трехмесячные ОВГЗ размещались с доходностью 19,0%, выше учетной ставки НБУ, которая на тот момент составляла 18% годовых.

На последнем аукционе в начале октября доходность была уже 15,75%, ниже ставки НБУ, которая к тому времени снизилась до 16,5%. Снижение доходности – главный признак того, что на рынке госбумаг не образуется финансовая пирамида, как было перед далеким кризисом 1998 года, когда каждый следующий заем приходилось делать по более высоким ставкам.

• Третье – сроки гривневых займов существенно удлинились, остановив снежный ком внутренних погашений, который уже начал формироваться в прошлом году.

Короткие бумаги со сроком погашения до одного года составляли 92% всех размещенных ОВГЗ в 2018 года. На более длинные заимствования не было спроса, ведь "длинных денег" в стране фактически нет. Из-за большого объема коротких займов в этом году существенно увеличилась нагрузка по выплатам внутреннего долга. Фактически вся сумма погашений прошлого года добавилась к погашениям этого.

Но, благодаря спросу со стороны нерезидентов, у которых "длинные деньги" есть, как и желание их вкладывать в Украину, правительство в лице Минфина справилось с этой задачей, не создав еще больший "навес" выплат на 2020 год.

И политика НБУ по постепенному укреплению гривны сыграла тут важную роль, так далее. Сильная гривна снижает привлекательность коротких бумаг с точки зрения иностранных инвесторов.

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В январе-сентябре текущего года доля коротких ОВГЗ в общем объеме размещений снизилась до около 50%. Вторую половину составили длинные бумаги, в частности пятилетние облигации, которые впервые удалось продать на рыночных условиях, причем на значительную сумму почти 1,4 миллиарда доллара.

Если резюмировать, то в Украине наблюдается прямо противоположная ситуация с долговой пирамидой. Потому что, когда строят долговую пирамиду, наблюдается две вещи:

– растет объем долга, долговая нагрузка;

– растет стоимость привлечения этого долга.

В Украине сейчас происходит прямо противоположное – ставки снижаются. При этом долговая нагрузка благодаря умеренному дефициту бюджета также снижается. Отношение долга к ВВП, которое на начало 2017 года составляло 80%, сейчас опустилась до 55%. Так что как-то не похоже на пирамиду.

Негативные факторы ОВГЗ

Они тоже есть, но очень ограничены в силу нескольких причин. Основной риск, связанный с покупкой внутренних госбумаг иностранцами, – это резкий отток средств в случае ухудшения экономической ситуации в стране или за ее пределами.

С другой стороны, это своеобразная защита от дурака. Сдерживающий фактор для власти, чтобы она понимала, что не надо делать глупости и пугать инвесторов. В украинских реалиях этот риск компенсируется тем, что нерезиденты держат в основном длинные бумаги, которые и погашаются не скоро и продать будет очень сложно ввиду отсутствия внутреннего покупателя с "длинными деньгами". Просто некому купить, если иностранец вдруг захочет продать.

Фактически, сейчас иностранные инвесторы покупают билет в один конец. Чтобы выйти из этой инвестиции, им нужно будет ждать погашения. По информации НБУ в 4 квартале этого года из 4 миллиардов долларов ОВГЗ в руках нерезидентов, погашается только 0,2 миллиарда долларов, а в 2020 году – 0,7 миллиарда долларов.

В целом, объемы вложений иностранцев в украинские ОВГЗ не выглядят чем-то экстраординарным в контексте опыта других стран. На сегодняшний момент в портфелях иностранных инвесторов находится 12% общего объема гривневых ОВГЗ в обращении, что соответствует 2,3% ВВП.

Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Для сравнения, в 2017 году иностранцы вложили в госбумаги Египта 18 миллиардов долларов, что составляло почти треть внутреннего долга в местной валюте и 8,5% ВВП страны. Похожая ситуация наблюдалась в Южной Африке, Турции и некоторых других странах с развивающейся экономикой.



Объем вложений иностранцев в украинском ОВГЗ не выглядит чем-то экстраординарным

При условии продолжения сотрудничества с МВФ и проведении реформ приток нерезидентов в украинские ценные бумаги продолжится в этом году и как минимум первой половине следующего, хотя и не такими быстрыми темпами. Ожидаемое ослабление монетарной политики Нацбанком, тоесть снижение ставки и удешевление денег для кредитования, сделает инвестиции в украинские бумаги менее привлекательными по сравнению с другими странами.

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Чтобы риски от растущего присутствия иностранных инвесторов не перевесили описанные выше позитивы, необходима будет усиленная координация экономической политики Минфина и НБУ, а также продуманные коммуникации от обеих организаций. И пока мы видим, что Минфин и Нацбанк работают над тем, чтобы говорить на одном языке.