17:13
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, 28 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Ольга Черненко
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"

      60
      Коммунальный коллапс в "ЛНР" / Фото из открытых источников

      Жилищно-коммунальное хозяйство Луганска – это особенная сфера нашей жизни.

      Так, все, что касается подачи воды на восточные кварталы Луганска, напоминает сущий ад. Вода строго по часам. Бывает, что и не каждый день.

      Любимая шутка всех жителей дома:

      Если есть вода, значит, что-то стирает жена какого-то чиновника, который живет в этом же доме.

      Вести из Луганска: Все оплакивают довоенную жизнь

      Люди ставят насосы, водружают на крыши баки, ставят в кладовки накопители для воды. Если вы представляете себе размеры хрущевок, то понимаете, что запасами воды там заняты все поверхности – ванна, туалет, пол в кухне, балкон, место на полу в любой комнате... Хороший хозяин в ванной ставит самодельный умывальник по типу деревенских из обрезанной бутылки, чтобы иметь возможность мыть руки не из ведра.

      самодельный умывальник
      Самодельный умывальник по-лугански / Фото 24 канала

      Особенно хороший хозяин позаботится о посудомоечной для жены, чтобы машина мыла запасы грязной посуды тогда, когда включат подачу воды. Часы с водой священны, как время намаза, – в это время не ходят в гости и не берут телефонную трубку. И особенно остро реагируют на звук наполняемого бачка унитаза. В общем, где-то так выглядит жизнь жителей восточных кварталов и в окрестностях Луганска.

      С отоплением также – где-то есть, где-то нет. Причина – где порыв, где плановая замена или ремонт. Все как всегда. Новая только подача этих новостей местными СМИ, которые говорят примерно так: "Ремонта не было со времен Украины". То есть все проблемы как бы не "ЛНР", а украинские, но ликвидировать их приходится "республике". Мол, Украина средства на ремонт не выделяла, а мы вынуждены устранять ошибки украинской власти. Так, кстати, говорят обо всем – о качестве дорожного покрытия, о лифтовом хозяйстве. Эта "отмазка" настолько универсальна, что ошибками украинской власти можно оправдать любые теперешние недочеты. По крайней мере, такая трактовка особенно популярная именно сейчас.

      Из новостей уже точно нынешней "власти" – лифты многоэтажек работают только до 21:00, как и светофоры по городу. Нечего, мол, позже где-то лазить.

      Очень популярная услуга пробивать скважины у себя на участках, чтобы поменьше зависеть от прихотей власти. Кто имеет средства, ставит автономное отопление, хотя это не в рамках закона и стоит очень существенно. 

      Есть целая группа тех, кто не платит за коммунальные услуги. Только в том случае, если вопрос решит оплаченная тысяча рублей, которой не хватает до отключения какой-нибудь услуги. Но обычно такие двери не открывают никому и дверных звонков не имеют.

      Считается выгодным жить в частных домах, где от системы ЖКХ не зависишь, полагаясь только на себя...

      Читайте также: Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...

      Откуда берутся вши и как с ними бороться
      сегодня
      10386
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики ЖКХ Отопительный сезон Водоснабжение Новости Луганска Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:05 Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"
      Ольга Черненко 60
      сегодня , 15:56 Woodluck, или как разорвать замкнутый круг
      сегодня , 15:35 Профессиональные "митингующие": где засветились "титушки Корчинского"
      Ірина Кошанська 237
      сегодня , 15:00 Довольны ли украинцы работой новой власти: сравниваем данные трех последних опросов
      Володимир Фесенко 679
      сегодня , 14:32 Суддівські клани заблокували реформу Зеленського: обурливі факти
      Віталій Шабунін 166
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук