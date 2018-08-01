Пьяная полицейская в Одессе устроила ДТП и показала белье: видео

В среду, 1 августа, в Одессе произошло ДТП с участием следователя полиции Натальи Марышевой, которая протаранила припаркованное на обочине авто.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Автомобиль Nissan под управлением работницы одного из городских отделов полиции столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал. По результатам проверки на алкотестере, водитель Nissan находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с несогласием женщины с выводами тестирования ее направили на дополнительное медицинское обследование", – отметили в полиции.

Уже в медицинском учреждении женщина устроила скандал, ругалась и демонстрировала свое нижнее белье.

В отношении полицейской составили протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. И назначена служебная проверка.