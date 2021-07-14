Инцидент произошел в селе Грибовка. Об этом сообщили 13 июля.

Другое минирование Львовянка на рассвете заявила, что заминировала 2 здания полиции: ее личность установили

Взрывчатку не обнаружили

Мужчина позвонил в ГСЧС.

Спасатели сразу перенаправили информацию правоохранителям.

На место поехали следователи и взрывотехники.

Однако никакой взрывчатки там не обнаружили.

Заявитель сказал, что он таким образом развлекался.

Злоумышленник отдыхал на "заминированной" базе.

Что грозит за такое "минирование"

На злоумышленника составили 2 админпротокола по разным статьям – мелкое хулиганство и заведомо ложный вызов специальных служб.

За содеянное мужчине грозят 2 штрафа от 51 до 119 гривен. Также возможно наказание в виде общественных работ, исправительных работ или административного ареста.

Обратите внимание! В Киеве мужчина сообщил, что заминировал собственную квартиру. Он это сделал, когда напился после ссоры с женой. Правоохранители открыли производство и теперь злоумышленнику грозит тюрьма.