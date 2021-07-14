Инцидент произошел в селе Грибовка. Об этом сообщили 13 июля.
Другое минирование Львовянка на рассвете заявила, что заминировала 2 здания полиции: ее личность установили
Взрывчатку не обнаружили
- Мужчина позвонил в ГСЧС.
- Спасатели сразу перенаправили информацию правоохранителям.
- На место поехали следователи и взрывотехники.
- Однако никакой взрывчатки там не обнаружили.
- Заявитель сказал, что он таким образом развлекался.
- Злоумышленник отдыхал на "заминированной" базе.
Что грозит за такое "минирование"
На злоумышленника составили 2 админпротокола по разным статьям – мелкое хулиганство и заведомо ложный вызов специальных служб.
За содеянное мужчине грозят 2 штрафа от 51 до 119 гривен. Также возможно наказание в виде общественных работ, исправительных работ или административного ареста.