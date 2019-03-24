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      Пять лет спустя: как изменилась жизнь курсантов-нахимовцев, которые остались верными Украине

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      Пять лет назад, в день, когда над академии ВМС Украины имени Нахимова в Севастополе оккупанты поднимали российский флаг, более десяти курсантов вышли и спели гимн Украины.

      А через несколько недель, в начале апреля, только 103 курсанта-нахимовца переехало в Одессу, где продолжили обучение в морской академии.

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      Специально для них открыли факультет военно-морских сил. Сейчас Павел Гладченко, который пять лет назад стоял в первом ряду возмужал, стал старшим лейтенантом и продолжает служить в военно-морских силах.

      павло гладченко
      Возмужавший Павел Гладченко

      Павел Гладченко вспоминает, что тогда, тем, кто поддерживал Украину, приказали остаться в казарме, пока выстраивались сторонники оккупантов. Курсанты наблюдали за заменой флагов из окна и кто-то предложил выйти на лестницу и спеть гимн.

      Командир роты зашел к нам в казарму, где мы разместились, начал на нас кричать: чего мы это сделали, сорвали праздник. Мы не отреагировали никак, потому что понимали, что он поддерживает вражескую сторону,
      – вспомнил старший лейтенант, командир катера Павел Гладченко.

      За пять лет Павел женился, семья воспитывает полуторагодовалого сына. Старший лейтенант мечтает показать семье украинский Крым.

      гладченко крим анексія крим
      Павел Гладченко с женой и сыном

      Я обещал жене, обещал сыну, что мы вернемся в Севастополь, в Крым, я покажу место, которое стало историческим для меня и моих собратьев,
      – рассказал Павел Гладченко.

      Пять лет назад рядом с Павлом свой протест оккупантам высказывал и Богдан Небылица. Свой 25-й день рождения он встретил в российском плену.

      небилиця азовське море
      Богдан Небылица сейчас находится в российском плену

      Богдан Небылица – командир артиллерийского катера "Никополь", которого захватили россияне в конце ноября прошлого года.

      "Богдан – очень профессиональный человек, очень хороший командир", – заверил старший лейтенант, командир катера Павел Гладченко.

      Александр Красюк – тоже один из сотни нахимовцев, которые остались верными Украине.

      красюк крим анексія
      Александр Красюк был среди смельчаков в Крыму

      Сейчас он командир фрегата "Гетман Сагайдачный". По его мнению, тогда большинство его однокурсников приняло сторону оккупантов, потому что поддались страху.

      Тогда я был на втором курсе. Мои убеждения были с первого курса верны, я их придерживался и придерживаюсь и сейчас,
      – отметил командир боевой части штурманского фрегата Гетман Сагайдачный Александр Красюк.

      Сегодня Павел и Александр не общаются с теми, кто выбрал другой путь.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Одессы Вооруженные силы Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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