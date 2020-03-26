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      Плевать на русских. Почему Кремль "спасает" мир от коронавируса

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      Как Россия прикидывается "спасителем" от коронавируса / The Aviationist

      Похоже, Россия вошла во вкус и после отправки своего "спасательного" контингента в Италию, решила попытать удачу и в США.

      Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия готова прийти на помощь США в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. При этом Антонов подметил, что США скрывают истинные масштабы распространения у них коронавируса.

      Важно! Кремлевская "фабрика лжи", или Мыть надо не только руки, а и уши

      Откровенно говоря, слышать о том, что Россия предлагает свою помощь США, это словно смотреть эпизод из некоего сюрреалистического, гротескного фарса категории "С". Еще большей фантасмагорией является заявление Антонова о сокрытии правительством США истинных масштабов эпидемии. Слова, звучащие от представителя страны, в которой зарегистрировано, якобы, не более 500 случаев заражения коронавирусом, с учетом не только общей границы с Китаем, но и миллионов китайцев курсирующих между странами в неконтролируемом режиме нон-стоп… Абсурд? Абсурд!

      Но, дело не столько в том, что слова российского посла лживы, а в том, какие они преследуют цели?

      Очевидно, что Россия развернула весьма активную компанию не только по выставлению себя как страны-спасительницы, спешащей на помощь всем нуждающимся, но и по отвлечению всеобщего внимания от внутреннего коллапса, акцентом на проблемах других. Причем этот акцент делается по принципу Фрейда – обвиняя кого-то в сокрытии "чудовищной" правды.

      Обратите внимание: "От России с любовью": как авторитарные государства используют коронавирус

      Таким образом, благодаря подобному подходу, Россия решает комплекс задач, направленных как на дискредитацию правительства США, так и осуществление дешевого самопиара, с активизацией пророссийских консерв в правительствах многих стран, призывающих снять санкции с РФ. Тут стоит уже вспомнить не только итальянских и немецких марионеток Кремля, но голос подал и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвавший лидеров "Большой двадцатки" снять санкции, "мешающие" борьбе с коронавирусом.

      Зрелище, откровенно говоря, мерзкое, ведь, по сути, Кремль сейчас реализует свой новый проект не просто на проблеме коронавируса, но и на жизнях, как своих граждан, так и граждан других стран. С другой стороны, пиар на крови – это обыденное занятие на кремлевских упырей

      Опубликовали рекомендации, которые помогут выжить людям с тяжелыми формами коронавируса
      сегодня
      Автор: Александр Коваленко
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости России Новости США Публикации Российская пропаганда
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