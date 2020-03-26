Плевать на русских. Почему Кремль "спасает" мир от коронавируса

Похоже, Россия вошла во вкус и после отправки своего "спасательного" контингента в Италию, решила попытать удачу и в США.

Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия готова прийти на помощь США в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. При этом Антонов подметил, что США скрывают истинные масштабы распространения у них коронавируса.

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Откровенно говоря, слышать о том, что Россия предлагает свою помощь США, это словно смотреть эпизод из некоего сюрреалистического, гротескного фарса категории "С". Еще большей фантасмагорией является заявление Антонова о сокрытии правительством США истинных масштабов эпидемии. Слова, звучащие от представителя страны, в которой зарегистрировано, якобы, не более 500 случаев заражения коронавирусом, с учетом не только общей границы с Китаем, но и миллионов китайцев курсирующих между странами в неконтролируемом режиме нон-стоп… Абсурд? Абсурд!