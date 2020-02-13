Победа на 55 миллионов: Укроборонпром выиграл суд против России в деле завода "Артем"

"Укроборонпром" выиграл суд у компании из России "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Представители страны-оккупанта требовали у предприятия вернуть 55 миллионов гривен за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

О победе "Укроборонпрома" над россиянами сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем на своей странице в фейсбуке. Решение вынес Верховный суд Украины.

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У нас победа примерно на 55 миллионов гривен. "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артема". Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти 2,3 миллиона долларов за контракты на изготовление товаров двойного назначения,

– написал Найем.

Он отметил, что ранее суды неоднократно принимали решения в пользу россиян. Поэтому эта победа стала неожиданной для представителей "Укроборонпрома".

Заметим, контракт между украинской и российской компаниями был заключен в 2014 году. Впоследствии "Артем" прекратил поставлять свои товары "Авиа-ФЭД-Сервис", ведь против нее в мае 2018 года были введены санции. Кроме того, в "Артеме" были убеждены, что выполнение заказа для компании государства-агрессора может быть угрозой для нацбезопасности.

Что известно о заводе "Артем"?Является одним из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет и приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.