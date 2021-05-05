Недавно в Одессе открылся сетевой ресторан "Реберная". Он расположен в центре города на Дерибасовской. Скандал возник из-за того, что его стены украсили провокационными принтами, а надписи оскорбили пророссийски настроенных одесситов.

В итоге в зале частично сняли или завесили картины. Но это возмутило другую – проукраинскую часть горожан.

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Что не так с "Реберной" на Дерибасовской

К открытию ресторана в центре Одессы на стенах разместили принты с ассоциативными персонами в истории города.

Однако креатив иллюстраторов и рестораторов оскорбил пророссийски настроенных одесситов.

Например, российская императрица стоит возле чемоданов и показывает рукой на табличку с надписью "Ростов".

Или – под изображением первого одесского градоначальника Армана де Ришелье была подпись "Понаехали".

Еще на одной стене – артобъект, где красный язык проколот гвоздем и подпись "Язык".

После окончания Пасхальных праздников владельцы "Реберной" все же поменяли часть картин в зале.

В соцсетях раздувается скандал с совсем другим, антивантным привкусом.

Как снимали картины в "Реберной" на Дерибасовской: видео

Комментарий администрации заведения

По словам одного из владельцев сети "Реберня" Андрея Худо, они изменили часть экспозиции, поскольку некоторые работы вызвали возмущение одесситов. Но на этом месте появятся другие произведения, потому что их пространства "призваны объединять и создавать положительные эмоции".

По герцогу де Ришелье. Есть аналогичный сюжет об основателях Киева в "Реберне" на Арсенальной. В других городах – тоже свои сюжеты. Многие персоналий, которые повлияли на развитие нынешних городов были нездешними. И если бы они жили сейчас, то скорее всего, о них бы говорили "понаехало". Таким саркастическим способом художник соединил историю и современность ",

– добавляют в заведении.

Также в "Реберне" отметили, что искренне любят Одессу, как и все другие города Украины. В то же время открывают свои заведения только в тех местах, которые им импонируют.

Правда, в комментариях к посту о вынужденном решении сменить часть экспозиции преимущественно пишут: "Зря".

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Реакция проукраинских одесситов на ситуацию с "Реберей" / Cкриншот