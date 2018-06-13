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Почему не стоит замораживать конфликт на Донбассе: опыт Молдовы и Грузии

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Пока украинские политики пытаются договариваться с агрессором, их коллеги из Молдовы и Грузии убеждают, что войну надо закончить сейчас, мол, потом будет поздно. Опыт Приднестровья и Южной Осетии доказывает, что чем больше лет проходит с начала российской аннексии, тем тяжелее вернуть законные территории.

За последние 26 лет Россия как минимум трижды нарушала территориальную целостность стран. В 1992 году первой жертвой стала Модова. Российская армия, которая располагалась на территории бывшей республики Советского союза, вмешалась во внутренний конфликт и подыграла сепаратистам, которые требовали отделения Приднестровья от Молдовы.

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Тогда формальные причины были, мол, на этой территории страны больше русскоязычных граждан, а не тех, кто разговаривает на государственном румынском. Поэтому у них должна быть своя псевдодержава. Как и в Украине, Кремль бросился защищать людей на территории другой страны. Это привело к вооруженному конфликту и, как следствие, уже 27 лет эта территория не подконтрольна Кишиневу, ее не признают в мире, а Россия использует ее как военный плацдарм, чтобы быть ближе к Украине и Европе.

Мы отслеживаем все действия военного контингента Российской Федерации в Приднестровье, которые на самом деле сегодня является потенциальной угрозой для Украины, являются и угрозой для Молдовы,
– заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Второе вмешательство было в Грузии. В августе 2008 года войска под триколорами вошли в Южную Осетию. Опять под предлогом защиты русскоязычных граждан. Неделю армия официального Тбилиси пыталась вытеснить оккупантов со своей территории. Но тщетно, русские активно помогали сепаратистам. Европа дожала, и 12 августа тогдашний президент Михаил Саакашвили подписал план перемирия. Россия обязалась вывести свои войска с грузинской территории. Но и до сих пор не выполнила этот пункт.

Оба конфликта заморозили. Сейчас в Молдове и Грузии делают ударение только на мирном возврате собственных утраченных территорий. Другого плана, чем давление на Россию, не имеют. И все больше говорят, как разговорами вернуть территории, которые забрал Кремль.

"Мы будем миролюбивыми, терпеливыми, прагматичными. С распространением прямых контактов между людьми мы сможем достичь прогресса, очень важно восстановить доверие между людьми, которые живут по разные стороны административной границы", – сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Никто не говорит о военном пути, все понимают, что это потерянные жизни. Остается использовать международное давление, действовать слаженно  нашим странам, и требовать у России вернуть эти территории,
– заверил председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

Но, несмотря на такие настроения, политики стран, которые также страдают от оккупации, дают совет Украине – действовать. Потому что, когда проходят годы и разговоры не дают результатов, могут начаться необратимые процессы.

Не теряйте сейчас время, потому что это очень опасно. В Приднестровье мы имеем людей, молодое поколение, которое никогда не жило в Молдове, они родились в Приднестровье после конфликта, и они чувствуют, что Приднестровье их страна, отделившаяся от Молдовы,
– подчеркнул Канду.

Действия Европы 27 лет назад и сейчас отличаются, – уверены эксперты. Западные политики активнее реагируют на конфликт в Украине, чем это было с Грузией и Молдовой. Как результат – санкции. Однако, этого мало. Бывший сотрудник Пентагона Майкл Карпентер упрекает мир за то, что в то время, когда в российских тюрьмах голодают люди, футбольные команды и болельщики спокойно едут на Чемпионат мира в Россию. А тем временем сама Россия продолжает скупать мир через подставные компании.

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"Еще много работы надо сделать, чтобы закрыть эти пробелы, в отношении компаний-однодневок, занимающихся отмыванием средств, скажем в США, в Германии, в Великобритании, потому что именно так российский режим финансирует свою гибридную войну, и мы должны с этим бороться" – отметил директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости Грузии Молдова
Источник: 24 Канал
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