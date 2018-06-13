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Украинские фанаты могут пополнить список политзаключенных Кремля на ЧМ-2018, – правозащитница

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Украинские фанаты могут пополнить список политзаключенных Кремля на ЧМ-2018, – правозащитница
/ 24 канал

Главный редактор Euromaidan Press, участница кампании Let My People Go Аля Шандра считает, что Россия до сих пор действует по принципу сталинских репрессий: "Был бы человек, а преступление найдется". Поэтому фанаты с Украины имеют все шансы пополнить ряды заключенных по политическим мотивам.

Об этом она рассказала в комментарии для 24 канала.

В период сталинских репрессий давались указания, сколько надо арестовать конттреволюционеров. И их находили. Похожим образом сегодня работает машина в России с фабрикацией дел над украинскими политзаключенными. Их малюют шпионами, террористами и диверсантами, чтобы создавать образ врага, который нужен тоталитарному государству. Чтобы работала машина пропаганды, показывала украинцев преступниками и увеличивала ненависть, им нужны живые доказательства. И этими доказательствами могут стать украинские болельщики,
– комментирует Шандра.

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Она отметила, что кроме солидарности с украинскими политзаключенными, которых по официальным данным насчитывается 64 человека, должно сработать и банальная осторожность.

"Представим себя чекистами... Как они думают? Приближается большой футбольный праздник. Украинцы его бойкотируют. А россиянам известно, что они устраивают теракты, диверсии и шпионят. Что будут делать зловредные украинцы на чемпионате? Конечно, этим воспользуются", – предполагает правозащитница.

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Шандра добавила, что судьба украинцев, которые купили билеты, но еще могут не поехать, зависит исключительно от их благоразумия.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Суд Украина – Россия
Источник: 24 канал
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