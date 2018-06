Українські фанати можуть поповнити список політв'язнів Кремля на ЧС-2018, – правозахисниця

Головна редакторка Euromaidan Press, учасниця кампанії Let My People Go Аля Шандра вважає, що Росія досі діє за принципом сталінських репресій: "Була б людина а злочин знайдеться". Тому фанати з України мають всі шанси поповнити лави ув'язнених за політичними мотивами.

Про це вона розповіла у коментарі для 24 каналу. У період сталінських репресій давались вказівки, скільки треба арештувати конттреволюціонерів. І їх знаходили. Схожим чином сьогодні працює машина у Росії із фабрикування справ над українськими політв'язнями. Їх малюють шпіонами, терористами і диверсантами, щоб створювати образ ворога, який потрібний тоталітарній державі. Щоб працювала машина пропаганди, показувала українців злочинцями і збільшувала ненависть, їм треба живі докази. І цими доказами можуть стати українські вболівальники,

– коментує Шандра. Читайте також: 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу Вона наголосила, що окрім солідарності з українськими політв'язнями, яких за офіційними даними налічується 64 особи, має спрацювати й банальна обережність. "Уявімо себе чекістами… Як вони думають? Наближається велике футбольне свято. Українці його бойкотують. А росіянам відомо, що вони влаштовують теракти, диверсії і шпигують. Що будуть робити капосні українці на чемпіонаті? Звісно, цим скористаються", – припускає правозахисниця. Читайте також: Як Кремль знищував Україну: художник створив промовистий календар російського ЧС-2018 Шандра додала, що доля українців, які купили квитки, але ще можуть не поїхати, залежить виключно від їх розсудливості.