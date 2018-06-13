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Українські фанати можуть поповнити список політв'язнів Кремля на ЧС-2018, – правозахисниця

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Українські фанати можуть поповнити список політв'язнів Кремля на ЧС-2018, – правозахисниця
/ 24 канал

Головна редакторка Euromaidan Press, учасниця кампанії Let My People Go Аля Шандра вважає, що Росія досі діє за принципом сталінських репресій: "Була б людина а злочин знайдеться". Тому фанати з України мають всі шанси поповнити лави ув'язнених за політичними мотивами.

Про це вона розповіла у коментарі для 24 каналу.

У період сталінських репресій давались вказівки, скільки треба арештувати конттреволюціонерів. І їх знаходили. Схожим чином сьогодні працює машина у Росії із фабрикування справ над українськими політв'язнями. Їх малюють шпіонами, терористами і диверсантами, щоб створювати образ ворога, який потрібний тоталітарній державі. Щоб працювала машина пропаганди, показувала українців злочинцями і збільшувала ненависть, їм треба живі докази. І цими доказами можуть стати українські вболівальники,
– коментує Шандра.

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Вона наголосила, що окрім солідарності з українськими політв'язнями, яких за офіційними даними налічується 64 особи, має спрацювати й банальна обережність.

"Уявімо себе чекістами… Як вони думають? Наближається велике футбольне свято. Українці його бойкотують. А росіянам відомо, що вони влаштовують теракти, диверсії і шпигують. Що будуть робити капосні українці на чемпіонаті? Звісно, цим скористаються", – припускає правозахисниця.

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Шандра додала, що доля українців, які купили квитки, але ще можуть не поїхати, залежить виключно від їх розсудливості.

Теги: Новини України Україна – Росія Суд Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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